Unter rollendem Rad, also ohne Unterbrechung des fahrplanmäßigen Zugverkehrs, laufen seit Anfang Februar wieder Arbeiten am Gleisnetz der Döllnitzbahn. In diesem Rahmen wird unter anderem ein Abschnitt im Bereich des Haltepunktes Altoschatz-Rosenthal in Stand gesetzt – auch wenn momentan keine Lok einsatzbereit ist..