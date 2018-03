Die Oschatzer Verkehrswacht ist eine feste Größe in Sachen Prävention in der Collm-Region – und zwar für alle Generationen, die am Straßenverkehr teilnehmen. Die Ehrenamtlichen zogen jetzt Bilanz unter ein turbulentes Jahr 2017. Licht und Schatten wechselten sich dabei ab, wie Frank Boden zur Jahreshauptversammlung feststellte.