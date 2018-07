oschatz

Der Ausflug nach Oschatz hat sich für das Paar aus Gerichshain gelohnt. Neun kniehohe Beetrosen haben Evelyn Friedrich und Daniel Wilhelm beim Rosenfest der Gartenbaumschule Müller am Sonnabend in Oschatz gekauft und rollen die Pflanzen nun mit zwei Schubkarren zu ihrem Auto. „Wir gestalten unseren Garten gerade neu, haben eine große Terrasse gebaut. Und die soll mit Rosen zum Garten hin abgegrenzt werden“, erzählt Evelyn Friedrich. Sie war zum ersten Mal in der Oschatzer Gartenbaumschule, hatte vorher „schon viel Gutes“ über das Angebot in Oschatz gehört. In dieser Woche sollen die Rosen im Gerichshainer Garten gepflanzt werden.

Evelyn Friedrich und Daniel Wilhelm waren zwei von rund 1000 Besuchern, die das Rosenfest am Sonnabend besuchtem „Die Resonanz war einfach bombastisch“, freut sich Melanie Müller-Leuteritz von der Gartenbaumschule Müller. Das Wetter habe mitgespielt. Und sowohl das Rosen-Café als auch die Event-Küche von Küchenhaus Nr. 1 seien gut angenommen worden.

Schaubinden als Publikumsmagnet

Ein weiterer Publikumsmagnet war das Schaubinden der gelernten Floristin Sandra Berger. Sie zeigte dem überwiegend weiblichen Publikum beispielsweise, wie man Biedermeier-Sträußchen oder Hand-Sträuße bindet – und hatte darüber hinaus noch etliche praktische Tipps parat. „Die Stiele immer schön anschneiden, da haben Sie länger Freude daran.“ Oder auch: Immer darauf achten, dass die Zahl der Rosen im Strauß ungerade ist. „Sonst sieht es nicht schön aus“, sagte die Fachfrau. Sie beherzigte diese Regel – und erntete zum Schluss Applaus.

Von frank hörügel