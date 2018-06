Oschatz

„Wegen mir hätten es heute ruhig fünf Grad kälter sein können“, sagte Oberbürgermeister Andreas Kretschmar am Sonnabendnachmittag bei der Eröffnung des Oschatzer Stadt- und Vereinsfestes auf dem Neumarkt. Sein Wunsch sollte am frühen Abend erfüllt werden, als sich ein Gewitter über der Stadt entludt. Allerdings mussten auch wegen drei Blitzeinschlägen im Oschatzer Zentrum ein Teil des Festes zeitlich verlegt werden. Das Oschatzer Stadt- und Vereinsfest war auch in diesem Jahr weit mehr, als ein Jahrmarkt.

„Ich bin froh, dass so viele Vereine sich hier und heute präsentieren“, so Kretschmar. Vor allem die Oschatzer Sportvereine waren aktiv geworden. Die Lutherstraße wurde zu einem Wettkampfplatz für die Fechter und der Altoschatzer Straße zum Tenniscourt. Kretschmars Lob bezog sich auf alle Oschatzer Vereine und klammerte ganz besonders die Oschatzer Chöre ein, die am Sonntag in der Aegidienkirche ein Konzert gaben.

Kunstaktion von Gymnasium und Gilde

Auf besonderes Interesse stieß die gemeinsame Kunstaktion von Thomas-Mann-Gymnasium und Oschatzer Gilde. Unter dem Motto „1000 Hände für Oschatz – 1000 Symbole für unsere Stadt“, wurde eine Menschenkette gebildet und 1000 Handabdrücke genommen, die dann auf einer Wäscheleine zwischen dem Neumarkt und dem Altmarkt aufgehangen wurden. „Oschatz ist mehr, als zum Jahreswechsel bei RTL gezeigt wurde, das wissen wir Oschatzer und wollen die mit der Kunstaktion auch gemeinsam nach außen tragen“, hatten die Organisatoren verkündet.

Zur Galerie Impressionen vom Oschatzer Stadtfest

Letztlich freuten sich viele Festbesucher auch über gute musikalische Programm, welches von Neo bis Sebastian Krumbiegel reichte.

Von Hagen Rösner