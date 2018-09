Poppitz

Die Langenreichenbacherin Aliona Bölke hat sich an diesem Sonnabendmorgen früh aufgemacht, um ihre Brüder Jens und Roland Bartsch aus Mahlis zu unterstützen. Die drei Geschwister haben jeder einen Oldtimertraktor und gehören zu den Organisatoren des Poppitzer Traktorentreffens. Zum achten Mal wurde dazu in den Mügelner Ortsteil eingeladen.

Nicht nur ihre Oldtimertraktoren von Typ Normag, Lanz und einem 09er GT 124 haben sie mitgebracht. Auch allerhand andere Landtechnik und Geräte, von Wasserfass und Dreschmaschine bis hin zur Forke und Milchkanne ist etwas dabei. Lange bevor die ersten Besucher zum Schauen kamen, haben sie alles aufgebaut. Später lenken sie mit den anderen Organisatoren die anrollenden Fahrzeuge auf dem Platz, damit gut nachvollziehbar ist, wie sich Traktoren im Laufe der Jahrzehnte weiter entwickelt haben.

8. Poppitzer Traktorentreffen mit neuem Teilnehmerrekord Quelle: Bärbel Schumann

Mittendrin in dem Treiben ist auch Renè Lange unterwegs. Er gehört ebenso zu den Organisatoren. Beim Verteilen der Teilnehmerkarten an die Fahrzeugbesitzer, wächst von Stunde zu Stunde seine gute Laune. Nicht nur, weil das Wetter durchhält und es nicht regnet, sondern vor allem, weil selbst bis in den Nachmittag hinein Lanz, Normag, CTs und wie sie sonst noch alle heißenn eintreffen. Am Ende des Treffens hat er mehr als 90 Traktoren und über 20 Oldtimerzweiräder gezählt. „Das ist neuer Teilnehmerrekord für unsere Veranstaltung. Mann, bin ich froh, dass wir so gute Sponsoren haben, damit wir allen Teilnehmern auch ein Getränk und eine Bratwurst als kleines Dankeschön spendieren können“, so Lange.

Unterdessen wurde die hölzerne historische Dreschmaschine, die über Bänder von einem Traktor-Oldtimer angetrieben wird, in Bewegung gesetzt. Jens Bartsch und Wolfgang Hils sind auf den daneben stehenden Hänger mit Stroh geklettert und „füttern“ die Maschine. Nach einer Weile können die ersten Körner in einem Sack aufgefangen werden, während das Stroh einen anderen Weg nach außen nimmt. Mancher Opa oder Uropa, der die Maschinen noch aus seiner beruflichen Zeit als Landwirt kennt, erklärt an der Seite stehend jungen Besuchern die Funktion.

Für die Jüngsten gibt es derweil eine ganz andere Attraktion: eine Hüpfburg aus Stroh. Erstmals zum Traktorentreffen gehört in diesem Jahr ein kleiner Trödelmarkt. Er ist ein Versuch, um Dinge aus Haus, Hof und Garten, die nicht mehr benötigt werden, anzubieten. Nebenbei landet so in der Kasse der Organisatoren auch der eine oder andere Euro zur Finanzierung des Treffens.

Von Bärbel Schumann