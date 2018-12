Aussig

In Außig, an der Grenze zu Südbrandenburg gelegen, herrscht normalerweise idyllische Ruhe. Doch zwischen Weihnachten und Silvester, genaugenommen am dritten Weihnachtsfeiertag, wird das kleine Elbedorf zu einem Mekka für Skatspieler. Jahr für Jahr finden sich hier rund einhundert Skatspieler aus der näheren und ferneren Umgebung ein, um Karten zu kloppen und am Ende den Jackpot mit nach Hause zu nehmen.

Zwei Frauen auch bei den Spielern dabei

Gestern war es wieder soweit. Genau 119 Skatspieler waren angereist, um im Außiger Gemeindezentrum Skat zu spielen. Unter den 119 Spielern befanden sich auch zwei Frauen. „Die sind inzwischen zwar immer noch in der Minderheit, aber in jedem Jahr vertreten“, sagt Steffen Böhme, der zum Organisatorenteam gehört. Er spielt zwar auch selbst Skat, steckt aber beim jährlichen Weihnachtsskat zurück. „Irgendjemand muss ja hier die Fäden in den Händen halten, damit alles organisatorische klappt“, gibt er zu bedenken. Die Skatspieler in Außig sind zu 90 Prozent altbekannte Gesichter. Zwar gebe es immer wieder auch ein paar neue Gesichter, aber die meisten Spieler sind Stammgäste.

Schiedsrichter haben wenig zu tun

Und nicht nur Stammgäste, sondern auch „alte Hasen“ in der dieser uralten Kartenspielart. „Ich denke, die meisten Leute hier sind Mitglieder in einem Club“, sagt Böhme. Weil die wissen, wo es beim Kartenspiel lang geht, bleiben die beiden Schiedsrichter, die sich auch im Raum befinden, meist nur in Bereitschaft. Ein Fall für einen Schiedsrichter, wäre, wenn ein Spieler ein Grand ansagt und damit seine Anwärterschaft auf den Jackpot anmeldet. Doch das blieb in den vergangenen Jahren aus. Allgemein freuen sich die 119 Spieler auf gute Blätter und gute Ergebnisse, denn der beste Spieler darf mit 200 Euro in der Taschen nach Hause gehen.

Von Hagen Rösner