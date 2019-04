Wermsdorf

Rund 150 ehrenamtliche Denkmalpfleger aus dem Freistaat Sachsen tagen Freitagmorgen auf Schloss Hubertusburg in Wermsdorf. Die ehrenamtlichen Denkmalpfleger unterstützen in ihrer Freizeit die sächsischen Denkmalbehörden bei ihrer Arbeit. Dabei geht es oft um die Beobachtung, Dokumentation oder Erhaltung von Denkmalsobjekten in den Städten und Gemeinden. Einmal im Jahr treffen sich die ehrenamtlichen Denkmalpfleger auf Einladung des Sächsischen Landesamtes für Denkmalpflege, um Erfahrungen auszutauschen und sich weiterzubilden. „Ihr Engagement vor Ort ist ein wichtiger Bestandteil für die Denkmalpflege in Sachsen“, sagte die sächsische Landeskonservatorin Prof. Dr. Rosemarie Pohlack bei der Begrüßung. Bei den Treffen tauschen sich Ehrenamtler und „professionelle“ Denkmalpfleger über ihre Arbeit an der Basis aus. Mit dabei sind die Mitarbeiter des Landesdenkmalsamtes sowie die Mitarbeiter der Unteren Denkmalbehörden, die in den Landratsämtern angesiedelt sind.

Beim fachlichen Teil der Tagung steht Schloss Hubertusburg im Fokus. Zahlreiche Referenten, unter ihnen auch Dr. Steffen Delang, werden über die Geschichte und Architektur des Schlosses informieren. Neben dem Bauwerk, geht es auch um die historische Gartenanlage von Schloss Hubertusburg.

Von Hagen Rösner