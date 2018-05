Oschatz

Am Sonntagmorgen verunglückte ein 18-jähriger Opel-Fahrer in Oschatz. Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, befuhr er die Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Zufahrt „Oschatzer Waagenfabrik“ kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Wucht war so groß, dass der Airbag ausgelöst wurde. Nach Aussagen der 17-jährigen Beifahrerin und eines weiteren 17-jährigen Insassen „schlief“ der 18-jährige Fahrer plötzlich ein. Durch den Aufprall erlitt er eine Kopfverletzung. Rettungswagen und Polizei waren schnell vor Ort. Der 18-Jährige war zunächst nicht ansprechbar. Medizinische Hilfe wurde an Ort und Stelle durchgeführt. Dabei wehrte sich der junge Mann gegen die Behandlung. Sein Verhalten und sein Zustand ließen den Schluss zu, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein durchgeführter Drugwipe-Test ergab einen positiven Befund auf Amphetamine. Der Führerschein wurde eingezogen. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus eingewiesen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Von lvz