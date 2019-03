Mügeln

Sehr schwere Verletzungen erlitt ein 19-Jähriger am Dienstagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der S 35 bei Mügeln. Wie die Polizei berichtete, war der junge Mann gegen 10.30 Uhr in seinem Opel in Richtung Mügeln unterwegs, geriet aber während der Fahrt in das wesentlich tiefer liegende Bankett. Er versuchte gegenzusteuern, verlor aber die Kontrolle über den Opel, so dass er auf die Gegenfahrbahn driftete und schließlich frontal an einem Straßenbaum landete. Danach rollte das Auto die Böschung hinab, überschlug sich und fing Feuer. Bevor sich die Flammen ausbreiteten, konnten jedoch andere Verkehrsteilnehmer den 19-Jährigen aus dem Auto retten. Der junge Mann wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Leipziger Klinik gebracht. Der Opel indes brannte komplett aus.

Von lvz