„XXO“ – das war ein Griff ins Klo, ebenso die anderen zwei Namensvorschläge für das umgebaute Oschatzer Bad. Mit „B20“ und „Wellomy“ ist die Oschatzer Freizeitstätten GmbH dieses Jahr baden gegangen. Am Ende blieb dann doch der Name „Platsch“. Ich persönlich hätte dem Kind ja gern einen neuen Namen gegeben. Mein Favorit: „Pitti-Platsch“ – wegen der vielen DDR-Nostalgiker unter den älteren Besuchern.

Wellomy für Wellaune

Allerdings sollte Oschatz den Namen „ Wellomy“ nicht ad acta legen, sondern sich patentieren lassen. Wenn irgendwann einmal im Bad Dübener Ortsteil Wellaune ein Spaßbad gebaut wird, wäre das der ideale Name dafür. Und so abwegig ist das gar nicht, denn ein 300-Seelen-Kaff kann jede Art von Erlebnis brauchen. Wenn Oschatz dann „ Wellomy“ an Wellaune verkauft, sprudelt für die Namensrechte viel Geld in die Stadtkasse. Im kommenden Jahr sprudelt im Oschatzer Bad dagegen gar nichts mehr. Wegen des Umbaus zur multifunktionalen Freizeiteinrichtung mit Kegelbahn, Übernachtungsmöglichkeiten und Saunadorf wurde bereits im Oktober der Stöpsel gezogen. Silvestersauna ist die letzte Veranstaltung im Platsch – danach schwitzen höchstens noch die Bauarbeiter in der Berufsschulstraße – erst recht, wenn sich der trockene Super-Sommer des Jahres 2018 wiederholen sollte.

2018 war heiß und trocken – da kam man auch ohne körperlich schwere Arbeit, wie etwa Lastwagen ziehen in Wellerswalde – schnell ins Schwitzen. Quelle: Frank Hörügel

Feldbrände hielten die Freiwilligen Feuerwehren monatelang in Schach, ebenso die Landwirte. Manche der Gaffer, die all die Einsätze beobachteten, meinten sogar sagen zu können, dass Bauern und Feuerwehrmänner neben dem Löschen in der Hitze auch noch zum Ernten oder anderen Tätigkeiten kamen, für die sie ansonsten regulär vergütet werden. Die Oschatzer Feuerwehrmitglieder durften als Dankeschön für ihre Sonderschichten kostenlos ins Freibad. Auch damit hat es sich in den kommenden Monaten, wenn das Platsch dicht ist. 2018 war ein extrem trockenes Jahr, aber 2019 wird ohne Schwimmspaß noch viel trockener. Da kann CDU-Stadtrat Dietmar Schurig auch keine Plansch-Gutscheine mehr an bedürftige Familien verteilen.

Durstlöscher am Altmarkt

Für all jene, die nicht gerne auf dem Trockenen sitzen, denen speziell die Zunge des Öfteren am Gaumen klebt, gibt es seit wenigen Wochen einen Lichtblick. Am Oschatzer Altmarkt öffnete Mitte September die „KostBar“ ihre Türen – und hauchte mit allerhand flüssigen Mitteln der Kneipenszene in Oschatz neues, frisches Leben ein. Die Döllnitzstädter lechzten danach, lecken sich die Lippen und ruck zuck war die Bude rappelvoll. Auch wenn es gar nicht notwendig war, haben die Barbetreiber groß Werbung gemacht – zu groß, wenn man die Beamten des Oschatzer Bauamtes fragt. Das Werbeschild, in welches ein Marketingunternehmen viel kostbare Zeit investiert hat, war einfach eine Nummer zu groß für die geltende Gestaltungssatzung. Ein Grund mehr, diese strengen Festsetzungen endlich zu lockern. Wem das Schild am Haus nicht gefällt, der kann es sich ja im Haus schön saufen. Die Mitglieder des Oschatzer Hauptausschusses haben das nicht nötig, denn sie entschieden doch mehrheitlich: Eine Ausnahme für die KostBar ist unvermeidbar.

Alles Gute nachträglich

Vermeidbar gewesen wären dagegen die Vergabeverstöße bei Planung und Bau der Wermsdorfer Turnhalle. Meint wenigstens der Sächsische Rechnungshof. Deshalb muss die Kommune 332 000 Euro Fördermittel zurückzahlen. Tiefer in die Tasche greift Kämmerin Kerstin Reinhardt zudem regelmäßig für die Nachträge beim Bau der neuen Null-Energie-Grundschule im Ortskern. Die ist nämlich alles andere als ein Nullsummenspiel. In der warmen, trockenen Luft des Sommers haben sich die Baupreise dermaßen ausgedehnt, dass die Gemeinderäte in den zurückliegenden Monaten etliche Kostensteigerungen abzunicken hatten.

Wenn jeder auf den anderen achtet, stehen alle unter Beobachtung: Während OAZ-Redakteurin Jana Brechlin und der langjährige Wermsdorfer Hauptamtsleiter Lutz Abitzsch synchron das Richtfest der Wermsdorfer Grundschule fotografieren, knipst Hauptamtsleiterin Katja Hannß die Szene von der alten Grundschule gegenüber. Quelle: Katja Hannß

Vielleicht sind die kommenden Kostenexplosionen ja etwas leichter zu ertragen, wenn der Postbote sie in einer hübsch verzierten Glückwunschkarte im Alten Jagdschloss abgibt und dazu noch freundlich lächelt. Wenn eine Hiobsbotschaft mit den warmen Worten „Alles Gute nachträglich, diese Kosten haben wir im Vorfeld zwar nicht eingeplant, aber schauen Sie doch mal wie schön die vielen zusätzlichen Zahlen hier geschrieben sind. Frohes Neues Jahr!“ eingeleitet wird, lässt sie sich doch gleich deutlich leichter ertragen, oder etwa nicht?

Von Christian Kunze