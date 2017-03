Oschatz. Wer gut lesen kann, ist klar im Vorteil, wer Zeitung liest, erst recht. Deshalb gibt es das Projekt „Zeitungsflirt“ der Oschatzer Allgemeinen Zeitung, das von der Medienagentur Promedia Wolff betreut und von der Bildungsagentur, Regionalstelle Leipzig, unterstützt wird. Die schon seit vielen Jahren bestehende Aktion ermöglicht es Schulkindern, täglich Zeitung lesen zu können, mit der OAZ einen lockeren Unterricht zu erleben und sich – auf kindgerechte Art – Wissen anzueignen.

Am 24. April startet das neue medienkundliche Projekt. Aus der Region Oschatz beteiligen sich eine Klasse der Grundschule Cavertitz, zwei Klassen der Grundschule Dahlen, vier Klassen der Bücherwurm-Grundschule Oschatz, eine Klasse der Schlossschule Hof, zwei Klassen der Grundschule Tintenklecks in Altmügeln und Schüler der Schule für geistig Behinderte Oschatz . Insgesamt machen elf Klassen mit 204 Schülern mit. Die Lehrerinnen (Foto) wurden jetzt in einem Seminar fit dafür gemacht. „Mit dem Projekt wollen wir die Lust auf Zeitung wecken und die Lesekompetenz der Kinder fördern. Acht Wochen lang bekommen die teilnehmenden Klassen die Oschatzer Allgemeine Zeitung in die Schule geliefert. An den Wochenenden können die Eltern die Zeitung sogar zu Hause lesen“, sagt OAZ-Regionalverlagsleiter Jan Simon.



Von Olaf Büchel