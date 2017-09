22-Jähriger stiehlt Schuhe im Wert von ungefähr 250 Euro und 25 Flaschen Saft

Oschatz. Ein Polizeihund hat in der Nacht auf Dienstag seine Beamten zu einem Dieb geführt, der zuvor in ein Schuhgeschäft und eine Imbissbude eingebrochen war. Bei der Polizei ging gegen halb elf ein Einbruchsalarm aus einem Schuhgeschäft in Oschatz ein, so die Beamten am Dienstag. Vor Ort stellten sie fest, dass die Tür ausgehebelt wurde. Vor dem Geschäft lag ein leerer Karton. In einem nahen Gebüsch fand die Polizei das Tatwerkzeug.

Ein Mann befand sich in der Nähe und wurde befragt. Der 58-Jährige hatte weder den Alarm noch etwas anderes bemerkt. Er erinnerte sich aber an einen Mann, der zuvor direkt vor dem Schuhgeschäft saß.

Die Beamten entschieden sich nun für den Einsatz eines Spürhundes, der die Polizisten zum Gebüsch mit dem Tatwerkzeug und zu einem aufgebrochenen Imbiss führte. Schließlich ging er mit den Beamten zu einem Hauseingang und zu einer Eingangstür. In der Wohnung fanden die Beamten bei einem 22-Jährigen das Diebesgut aus dem Schuhgeschäft sowie aus dem Imbiss, darunter 25 Flaschen Saft und acht Grillkäse. Gegen den Mann wird nun wegen Einbruchsdiebstahl ermittelt.

dei