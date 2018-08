Olganitz

Es herrscht Ausnahmezustand in Olganitz: Der Autoverkehr hat deutlich zugenommen, außerdem quälen sich Laster und Lieferdienste auf schmaler Straße ins Bungalowdorf. Dort sieht es einen Tag vor Eröffnung des Nachtdigital-Festivals noch deutlich nach Baustelle aus, werden Bühnen mit Technik bestückt, Bars eingerichtet, Ruhezonen geschaffen und Dekorationen aufgestellt.

Die Veranstaltung steht dieses Jahr unter dem Motto Nachtdigital Flex und wird für drei Tage das Bungalowdorf in Olganitz in eine Partyzone verwandeln. 3000 Besucher kommen Jahr für Jahr hierher, um zu den Klängen der besten DJs elektronischer Musik zu feiern. Dafür betreiben die Veranstalter, die das erste Nachtdigital 1998 aus der Taufe gehoben haben, einen gehörigen Aufwand: Seit Sonntag läuft der Aufbau, in Spitzenzeiten sind dafür 250 Leute gleichzeitig im Einsatz – allesamt Freiwillige und etliche davon kennen sich schon seit ihrer Schulzeit.

Auch wenn die Organisation immer professioneller geworden ist, legt man hier Wert auf eine familiäre Atmosphäre: Mehr als 3000 Karten gibt es nicht für die Veranstaltung. Während die Tickets sonst immer innerhalb kurzer Zeit vergriffen waren, ist Nachtdigital zum ersten Mal nicht komplett ausverkauft. „Knapp 100 Karten sind noch übrig“, räumt Sprecher Jan Bennemann ein. Eine Abendkasse werde es dennoch nicht geben, und der Ticketshop auf der Internetseite schließt heute. „Es gibt mittlerweile sehr viele Festivals im Sommer und längst sind nicht mehr alle ausverkauft. Das Problem haben auch andere Veranstalter“, weiß Bennemann. Mittlerweile, so die Erfahrung, müsse man sich schon etwas Besonderes einfallen lassen, damit die Gäste kommen.

Nun ist die Veranstaltung im Bungalowdorf von jeher besonders, dieses Jahr wird aber noch einmal eine Schippe drauf gelegt.

Unter anderem gibt es einen Dom, der mit seiner Kuppelform am Strand des Bungalowdorfs hervorsticht, und in dem Sitzplätze mit Pflanzen und plätscherndem Wasser einladen. „Daran wird seit Wochen gebaut, hier werden nur noch die vorgefertigten Einzelteile zusammengesetzt“, erklärt Jan Bennemann. Am hinteren Teichufer haben zwei überdimensionale Augen den Blick auf das Gelände gerichtet. „Die bekommen noch Linsen wie bei einer Kamera, die sich öffnen und schließen können, und mit einer Nebelkanone sollen zusätzlich Effekte erzielt werden“, beschreibt Mitorganisatorin Jenny Leonhardi. Gemeinsam mit Mario Kindel koordiniert sie die Dekorationen, die überall im Bungalowdorf installiert werden. Das sei zwar ein riesiger Aufwand für drei Tage, mache aber auch sehr viel Spaß. „Und für drei Tage ist doch besser als gar nicht. Es ist megacool, hier etwas aufbauen zu können“, schwärmt sie.

Eine Premiere wird auch die Safari sein, die morgen veranstaltet wird: Mit einem Musikwagen, der einen Zebra-Anstrich bekommen hat, zieht ein kleiner Ableger des Festivals vom Nachtdigital-Gelände in die Ortsmitte. Die Einwohner sind darüber informiert und wie jedes Jahr ohnehin ins Bungalowdorf eingeladen, so Jan Bennemann.

Dort gelten derzeit aus Sicherheitsgründen einige Einschränkungen. „Wegen der Brandgefahr darf der Wald nicht betreten werden, deshalb ist das Gelände ringsum eingezäunt, Grillen ist in diesem Jahr verboten, und außerdem verteilen wir kostenlos Taschenaschenbecher, damit niemand seine Zigarettenkippen einfach wegwirft“, zählt er auf. Man werde die Gäste darauf auch noch mehrmals hinweisen. „Wir wollen kein Risiko eingehen. Jeder, der hierherkommt, soll unbeschwert feiern können.“

