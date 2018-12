Oschatz

Mit nur ganz wenigen Ausnahmen wurde der Oschatzer Stadtrat in den vergangenen Jahren gewichtiger. Das ist eine der Tatsachen, die sich aus dem traditionellen Wiegen der Ratsherren und - damen in der Dezember-Sitzung des Gremiums schließen lässt. Auch in diesem Jahr ist diesem „Brauch“ genüge getan. Denn das Durchschnittsgewicht aller Mitglieder betrug in diesem Jahr 94 Kilogramm. Zur Erinnerung: vergangenes Jahr waren es noch 93 Kilogramm. Insgesamt bringt der Stadtrat 2549 Kilogramm auf die Waage, vergangenes Jahr waren es noch 2522 Kilogramm.

Seit dem Jahr 1991 steigen die Abgeordneten am Jahresende auf eine historische Stuhlwaage, genau genommen, deren Nachbau. Das Original, gefertigt Ende des 19. Jahrhrunderts, verbleibt im Oschatzer Stadt- und Waagenmuseum, war von der Leiterin desselben, Dana Bach zu erfahren. In alphabetischer Reihenfolge setzen sich die anwesenden Männer und Frauen des Rates sowie der Oberbürgermeister auf die Waage. Ermittelt wird das Gewicht durch den Waagmeister Steffen Jentzsch. Der blieb für den Termin am Donnerstagabend dieses Mal sogar der Krippenspielprobe fern.

Pfundiges Ergebnis für Verein KlosterArt

Jedoch findet dieses lustige Wettwiegen nicht allein der Unterhaltung halber statt. Jahr um Jahr wird damit auch ein karitatives Zeil verfolgt. Die Stadträte spenden das Durchschnittsgewicht, umgemünzt in Euro – es wird ihnen vom festgeschriebenen Sitzungsgeld abgezogen. Wem das Geld zugute kommt, darüber befindet der Stadtrat vor dem Wiegen – per Beschluss wird ein Begünstigter festgelegt. In diesem Jahr kann sich der Verein KlosterArt über 2549 Euro freuen. Die im Verein engagierten Menschen haben sich die Sanierung und Wiedernutzbarmachung der bisher nicht genutzten Areale der Oschatzer Klosterkirche auf die Fahnen geschrieben. Mit den dafür angesetzten kulturellen Veranstaltungen bereichern sie wiederum das kulturelle Programm in Oschatz.

Superlative der vergangenen Jahre

Mit Blick auf die zu Ende gehende Wahlperiode des Stadtrates hatte Dana Bach aus der Statistik des Ratsherrenwiegens einige Superlative der vergangenen fünf Jahre herausgesucht. Ohne Namen zu nennen, verriet sie, dass der leichteste Stadtrat im Jahr 2014 immerhin 60 Kilogramm, der schwerste 188 Kilogramm auf die Waage brachte. Ein Jahr später waren es 56 beziehungsweise 119 Kilogramm. Im Jahr 2016 und 2017 änderten sich diese Werte auf 58 und 122 Kilogramm. Nur so viel. All diese Werte können Männern zugeordnet werden und verstehen sich inklusive der Kleidung und diverser Zusatzgewichte, die jeder in den Taschen oder Händen trug – oder eben nicht.

Wer beim Wiegen verhindert ist, gibt sein Gewicht telefonisch durch oder wird auf diesem Wege danach gefragt. Jene Räte, deren Gewicht nicht ermittelt werden kann, müssen damit leben, dass das Durchschnittsgewicht des jeweils vergangenen Jahres bei ihnen notiert wird. Vier Mitglieder der Fraktion aus SPD, Freien Wählern und den Grünen verzichten generell auf ihr Sitzungsgeld, spenden aber dennoch den Betrag, der fällig wird.

Von Christian Kunze