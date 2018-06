Digitalisierung? Davon hat jeder schon gehört: zum Beispiel von Robotern in der Pflege, Maschinen, die das ihnen zugelieferte Bauteil erkennen und bearbeiten. Gesehen hat man weniger, zum Beispiel Handytickets. Was Digitalisierung im Tourismus bedeuten könnte, war Gegenstand der Veranstaltung am Dienstag im Thomas-Müntzer-Haus.