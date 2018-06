Dahlen

Das Jahr 1888 muss für die Heidestadt Dahlen ein magisches Jahr gewesen sein. In dem Jahr wurde nicht nur das Rathaus der Stadt neu gebaut, sondern auch offiziell die erste städtische Feuerwehr ins Leben gerufen.

Aus diesem Grund können die Mitglieder der heutigen Mitglieder der Dahlener Feuerwehr auf ein stolzes Jubiläum zurückblicken. „Wir sind jetzt 130 Jahre alt und ich glaube, die Feuerwehr war nie so aktiv wie heute“, bestätigt Wehrleiter Kay Biedermann, der seit dem vergangenen Jahr diesen Posten innehat.

Tag der offenen Tür an der Feuerwache

Beim Jubiläumsfest am Sonnabend präsentierte die Dahlener Wehr den Einwohnern der Stadt ihre Technik und ihr Aufgabenspektrum. Zwischen Kaffeeausschank und Hüpfeburg bestätigte Biedermann, dass 2018 schon ein erhebliches Einsatzpensum abgearbeitet wurde. „Wir haben mit 38 Alarmierungen jetzt schon fast so viele Einsätze gefahren wie 2017 und dabei ist erst das halbe Jahr rum. Die Einsatzzahlen sind vor allem auf die Starkwindereignisse dieses Jahres zurückzuführen“, sagt der Feuerwehrchef. Er ist stolz darauf, dass seine Wehr eine Traditionswehr ist. Bereits am Freitagabend gab es im Zelt am Feuerwehrgebäude eine Festsitzung. Dabei gratulierten nicht nur Bürgermeister Matthias Löwe und Gäste aus der Partnerwehr Rietberg, sondern auch Vertreter andere Wehren und des Landratsamtes.

Schon 40 Einsätze in diesem Jahr

Bei der Festsitzung konnte Kay Biedermann die Entwicklung der Dahlener Feuerwehr in den vergangenen 130 Jahren nachzeichnen. Für die Besucher des Tages der offenen Tür am Sonnabend gab es zusätzlich eine Diapräsentation, bei der Fotos aus den unterschiedlichen Epochen gezeigt wurden. Besonders begutachtet wurde die Wehrtechnik. Bei den Kindern war die neu angeschaffte Feuerwehrhüpfeburg des Fördervereins begehrt. Bei einem Nachmittagsprogramm am Sonnabend gratulierten die Kindergartenkinder und die Athleten des SV Rot Weiß Dahlen. Bei der Abendveranstaltung mit den „Unkomplizierten“ mussten dann einige Kameraden in die Einsatzuniform steigen. Es standen die Einsätze 39 und 40 an. Durch den heftigen Gewitterguss stand die Oschatzer Straße in Dahlen unter Wasser und musste eindringende Wassermassen am REWE-Markt beseitigt werden.

Von Hagen Rösner