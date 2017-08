45-Jähriger aus Fachkrankenhaus Wermsdorf wieder da

Leipzig. Ein als vermisst gemeldeter Mann ist wieder aufgetaucht. Der 45-Jährige sei leicht unterkühlt und dehydriert in einem Wald bei Mahlis entdeckt worden, teilte die Polizei in Leipzig am Montag mit. Der Patient einer Fachklinik in Wermsdorf war vergangene Woche Donnerstag verschwunden und daraufhin mit einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht worden.

Am Sonntag meldeten sich schließlich zwei Menschen bei der Polizei. Da sie glaubten, den Vermissten im Wald gesehen zu haben, schickten die Beamten einen Suchhund los. Dieser entdeckte den 45-Jährigen. Ein Notarzt brachte ihn zurück ins Krankenhaus.

Selbstgefährdung vermutet

Aufgrund des Krankheitsbildes – der Patient leidet beispielsweise unter Wahnvorstellungen – war von einer erhöhten Selbstgefährdung auszugehen, so die Polizei. Darüber hinaus bestand die Möglichkeit, dass er in einen verwirrten Zustand verfallen und dabei andere Menschen bedrohen oder gefährden könnte.

Bereits im März dieses Jahres hatte sich der 45-Jährige aus dem Fachkrankenhaus entfernt. Er wurde dann in einem Konsum in Falkenhain im nordsächsischen Nachbarkreis Leipzig angetroffen – nachdem er sich zuvor sechs Tage lang allein im Wald aufgehalten hatte.

Von jhz