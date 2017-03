Oschatz. Ein 46-Jähriger Mann ist am Sonnabend in Oschatz von zwei Männern angegriffen und geschlagen worden. Gegen 17.30 Uhr hatten die beiden Tatverdächtigen (20 und 31 Jahre alt) den Mann angehalten, geschlagen und zu Boden gestoßen. Sie forderten von ihm die Herausgabe von Bargeld. Zeugen der Szenerie eilten dem Opfer zu Hilfe und alarmierten die Polizei. Daraufhin flüchteten die beiden, konnten aber später von den Beamten gefasst werden. Der 46-Jährige wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von lvz