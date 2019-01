Mügeln

50 Jahre ist es her, dass 18 Frauen und Männer in Mügeln einen Chor gründeten. Das Volksgut stand Pate. Als sich dort nach der Wende die Türen schlossen, brauchte es für den „Volksgut-Chor“ einen neuen Träger. 1991 wurde ein Verein gegründet für den Döllnitztalchor, wie er seitdem heißt.

„Wir werden in diesem Jahr unser Jubiläum mit einem großen Festkonzert feiern“, sagt Erika Däberitz, die den Verein leitet. Das steht am 25. Mai an. Es wird in der Mügelner Kirche um 17.30 Uhr beginnen. Nicht der einzige Termin, den ihr Chor für dieses Jahr plant.

Enge Partnerschaft mit Thümmlitzwaldchor

Seit 1988 ist er durch den damaligen gemeinsamen Chorleiter Rainer Naake mit dem Thümmlitzwaldchor verbunden. Mittlerweile so eng, dass je Auftrittsort nur der Name wechselt. „Es sind immer dieselben Leute und derselbe Dirigent.“ 24 Mitglieder des so noch einmal gemischten Chores stammen aus der Collm-Region, die anderen 13 aus dem Raum Grimma.

Zum zehnten Mal geht es für sie im Februar ins Chorlager – ein ganzes Probenwochenende mitten in der Natur im Töpelwinkel bei Döbeln. Auch die „Fahrt ins Blaue“ mit den Angehörigen, bei der alle außer der wechselnde Organisator nicht wissen, wo es hingeht, findet wieder statt. Das erste Konzert ist dann für den 27. April im Jagdhaus Kössern geplant – dem Proberaum des Chores.

Auftritte in Oschatz und Leuben geplant

Damit sie das Mügelner Publikum nicht ermüdet, versucht Däberitz neben anderen Stücken auch die Auftritte etwas breiter zu streuen. Dazu hat sie in Richtung Oschatz Kontakt aufgenommen. Da die Terminliste des Oschatzer Kantors bereits voll war, rechne sie frühestens 2020 dort mit Auftritten.

„In diesem Jahr möchte ich mich auch mit dem Heimatverein in Leuben in Verbindung setzen, so dass wir vielleicht einmal auf Schloss Leuben singen können. Wenn das nicht klappt, müssen wir uns noch etwas Neues ausdenken.“ Die Auftritte seien wichtig, um der gemeinnützigen Satzung gerecht zu werden, aber auch um Spenden einzunehmen, von denen der Verein lebe.

Voller Terminkalender für 2019

„Hier in der Gegend haben wir eine ganze Reihe von traditionellen Auftritten wie zum Blütenfest am 5. Mai in Sornzig oder zum Tag des offenen Denkmals. Zum Mügelner Altstadtfest machen wir wieder einen Kuchenbasar.“

Mitte Juni lockt dann noch der Garten von Herbert Sommer. Er singt als einziger seit 50 Jahren im Chor und hat die anderen nach Wermsdorf eingeladen. „Wir wollen das mit einem Konzert verbinden. Wir sind allerdings noch am Organisieren, wo es stattfindet“, sagt Däberitz.

Chor ist zu Weihnachten gefragt

Auch die Termine für die Weihnachtskonzerte im Dezember stehen bereits fest: „Ein Genuss!“, verrät OAZ-Leserin Jutta Berger, die zum Stammpublikum gehört. Sie hörte den Chor im vergangenen Jahr in Altmügeln.

„Neben traditionellen Liedern erklangen auch Instrumentalstücke, die von einer Gruppe junger Musiker mit viel Hingabe dargeboten wurden. Alle waren Geschwister und Freunde des sehr jungen Chorleiters Konstantin Beyer. Es war ein wunderschöner, stimmungsvoller Abend“, schwärmt sie.

