Oschatz. Die meisten Kunden, die ein Gartencenter besuchen, kommen nicht mit dem Motorrad. Doch ein ganz anderes Bild bot sich am Freitag den Besuchern des Gartencenters Müller in der Berufsschulstraße – etwa 50 Motorräder tummelten sich dort vor dem Eingangsbereich. Dabei handelte es sich nicht um die Einkaufstour einer Rockergang, sondern um die alljährliche Bikertour von deutschen Baumschulern. „Wir sind eine lose Vereinigung von Baumschulern aus ganz Deutschland. Einmal im Jahr unternehmen wir in einem Bundesland eine Tour, organisieren dort Fachgespräche und besichtigen Baumschulen“, so Wolfgang Müller, Seniorchef der Oschatzer Baum- und Rosenschule Müller. In diesem Jahr wurde Sachsen als Reisegebiet ausgesucht. „Wir haben von Oschatz aus die Tour organisiert, waren im Erzgebirge, in Augustusburg und wollen uns heute vor allem unsere Obstbaumschule in Striesa anschauen“, so Wolfgang Müller, der mit seiner Frau auf einer Yamaha mit 1900 Kubikzentimeter unterwegs ist.

Baumschuler jagen den Trends hinterher

Was die harten Jungs in den Lederklamotten eint, ist nicht nur der Beruf, sondern auch der unsichere Blick in die Zukunft. „Unser Job ist sehr von Trends und Moden bestimmt. Wir müssen schon fünf Jahre vorher wissen, welche Obstsorten oder Gehölze gefragt sind, damit wir die Pflanzen ziehen können“, verdeutlicht Dag Müller die Situation. Um die Trends zu erkennen, schauen sich die Baumschuler auch in anderen Regionen Deutschlands um, tauschen sich über gärtnerische Techniken und Kundenwünsche aus. Und da haben die Oschatzer Gärtner eine ähnliche Erfahrung gemacht wie ihre Kollegen aus den anderen Bundesländern. „Regional ist in“, sagt Dag Müller. Waren noch vor wenigen Jahren oftmals Olivenbäumchen oder andere exotische Gewächse in den Vorgärten zu finden, so sind es heute Aronia-Sträucher oder sogar der sächsische Safranapfel. Und genau am Safranapfel verdeutlicht sich das Dilemma der Baumschuler. „Natürlich hatten wir den Safranapfel auch im Angebot, aber inzwischen ist die Nachfrage so groß, dass wir nicht alle Wünsche befriedigen können und die Nachzucht dauert seine Zeit“, so Dag Müller. Diese Erfahrungen haben Baumschuler aus anderen Bundesländern mit ihren regionalen Sorten auch gemacht. Gespannt schauen die Baumgärtner aber auch auf die Entwicklungen in der Baubranche, sowohl im kommunalen als auch im privaten Bereich. „Ein wichtiges Standbein ist der Garten- und Landschaftsbau: Wo gebaut wird, wird danach auch begrünt. Doch wenn das Geld knapp ist, dann wird oft bei der Begrünung gespart. Das schlägt bei uns natürlich durch“, meint Wolfgang Müller, der auch für seine 50 motorradfahrenden Berufskollegen spricht.

Deren Gruppe wird übrigens immer größer. Vor einigen Jahren gründete Gerd Kruse aus Oldenburg die Initiative mit einer Hand voll Mitstreiter. Inzwischen sitzen über 50 Gärtner fest auf dem „Bock“ und schauen sich in der deutschen Gärtnerszene um. Die Teilnehmerzahl ist steigend.

Von Hagen Rösner