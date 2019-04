Dahlen

Eine 54-jährige Fahrerin eines BMW fuhr am Montag gegen 17.40 Uhr in Börln die Karl-Marx-Straße in Richtung Schmannewitz. An der Kreuzung Karl-Marx-Straße/ Otto-Nuschke-Straße übersah sie den vorfahrtsberechtigten 35-jährigen Fahrer eines Mitsubishis und kollidierte mit diesem. In diesem Fahrzeug saßen noch eine 34-jährige Beifahrerin und ein 10-jähriges Kind.

BMW-Fahrerin leicht verletzt

Durch den Zusammenstoß drehte sich der Mitsubishi und kam zum Stehen. Der BMW kam durch die Kollision nach links ab und kollidierte mit dem dort stehenden Betonstrommasten, welcher beschädigt wurde. Die Fahrerin des BMW wurde beim Unfall leicht verletzt. Die Höhe des Gesamtschadens liegt bei ungefähr 65.000 Euro.

Von Vo