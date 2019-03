Oschatz

Die Stadtgärtner bringen den Frühling nach Oschatz. Am Dienstag starteten sie die diesjährige Frühjahrsbepflanzung im Stadtgebiet mit der Gestaltung der Rabatte am Altmarkt. „Wir pflanzen hier 2500 bis 3000 Stiefmütterchen in fünf verschiedenen Farben – zwei Gelbtöne, zwei Blautöne und eine orangefarbene Sorte“, sagte Stadtgärtnerein Kathleen Teschmit.

Noch bis zum Wochenende wollen sie und ihre Mitstreiter die Rabatte am Leipziger Platz, in Oschatz-West in Höhe des Sparkassen-Gebäudes und die verschiedenen Ehrenmäler im Stadtgebiet bepflanzen. 4000 Stiefmütterchen, 2500 Hornveilchen und 500 Gänseblümchen bringen Farbe in die Stadt.

Neuer Blumenlieferant aus Dresden

Für einen kleinen Schock bei den Stadtgärtnern sorgte Ende des vergangenen Jahres das Unternehmen aus der Region, das seit Jahren die Blumen für die Frühjahrsbepflanzung in Oschatz geliefert hat – und nun die Blumenzucht einstellt. Zum Glück konnte als Ersatz eine Gartenbau-Firma in Dresden gefunden werden, die Frühjahrspflanzen in der benötigten Größenordnung, Vielfalt und Qualität liefern kann. „Jetzt müssen wir mal sehen, wie die Pflanzen sich halten“, so die Stadtgärtnerin. Auch wenn es demnächst noch einmal Nachtfrost geben sollte, werde das die Stiefmütterchen, Hornveilchen und Gänseblümchen nicht umbringen. „Das halten die aus“, ist sich Kathleen Teschmit sicher. Bis Mitte Mai können sich die Oschatzer an der frühlingshaften Farbenpracht erfreuen, bis sie dann von der Sommerbepflanzung abgelöst wird.

Von Frank Hörügel