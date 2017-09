775 Jahre Naundorf mit Wimpelkette und Lutherlinde

Naundorf. In knapp einem Jahr feiert Naundorf seine Ersterwähnung vor 775 Jahren. Die Mitglieder und Helfer des Fördervereins zurren zur Zeit die Programmpunkte für die Festwoche fest und werden darüber hinaus auch schon praktisch tätig. Der Vorstand hat es sich zum Ziel gesetzt, als besondere Deko-Idee für das Ortsbild eine Wimpelkette selbst zu nähen. Jetzt fiel dafür der Startschuss. Zwei Dutzend Frauen trafen sich in der Ökostation des Umweltvereins Grüne Welle und übten sich im Dreieckzeichnen auf Stoffbahnen, zuschneiden und zusammennähen. Dank der fünf mitgebrachten Nähmaschinen waren binnen weniger Minuten die ersten Meter fertig.

Eine weitere Aktion wird bereits in diesem Jahr umgesetzt. Anlässlich des Reformationsjubiläums beteiligt sich der Förderverein 775 Jahre Naundorf an einer Initiative des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Sachsen. Er ruft dazu auf, im Lutherjahr Linden und Eichen im Zeichen des Reformators zu pflanzen. Eine neue Lutherlinde ist bereits bestellt und soll voraussichtlich am 31. Oktober, dem Reformationstag, im Park Naundorf gepflanzt werden.

Von Christian Kunze