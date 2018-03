800 Meter Wimpelkette für die Naundorfer 775-Jahr-Feier

Naundorf. Von der 750-Jahr-Feier liege da nicht mehr allzu viel auf Lager, ist aus dem Förderverein 775 Jahre Naundorf zu erfahren. Neuen Schmuck für Straßen und Grundstücke könnte man kaufen, was jedoch nicht ganz billig wäre. Selbst Stoff zu kaufen und zu Wimpeln zu vernähen, wäre keine günstige Alternative. Sie aus im Ort zusammengetragenen Stoffresten selbst herzustellen bietet nicht nur einen entscheidenden Preisvorteil, sondern ist auch geselliger.

Sechs Mal machten sich die Naundorfer Frauen – nicht nur aus dem Förderverein– mit Nähmaschine, Bügeleisen und anderen Utensilien auf den Weg zur Ökostation, um gemeinsam für den Festschmuck des Dorfes zu arbeiten. Zwischen einen Dutzend und knapp 20 Frauen arbeiteten jeweils an den „Nähabenden“ mit. Pünktlich zum Ende der Zeit, in der es abends zeitig dunkel wird und der Garten Winterruhe hat, sind die Frauen mit ihrer Arbeit fertig geworden. Auf rund 800 Meter schätzt Volker Buschmann von Verein die Gesamtlänge der Wimpelkette. Damit könne man auch die zusätzlichen Meter gegenüber dem Fest vor 25 Jahren überbrücken. Damals standen die Strommasten noch, in diesem Jahr müsse man den Schmuck von Haus zu Haus spannen

Von Axel Kaminski