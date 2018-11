Mügeln

Am Mittwochabend mischten sich auf dem Bahnhof verschiedene Emotionen. Scharen junger und reiferer Gruselfans waren gekommen, um sich leichtere bis mittlere Schauer über den Rücken jagen zu lassen. Andere mochten die besondere Stimmung, die Feuerschalen, der Lampionumzug und die Feuer-Show verbreiteten.

Und einige gestandenen Männern trugen an diesem Abend mehr als nur eine Träne im Knopfloch. Verständlich, denn für einige Lokführer und Heizer war die Dampflok 99 574 über Jahre ihr Arbeitsplatz. Von ihm mussten sie am Mittwochabend Abschied nehmen. Das kam nicht unerwartet, denn mit der 99 584 steht seit über zwei Monaten schon die Nachfolgerin bei der Döllnitzbahn im Dienst. Dennoch ist es das eine, von der Außerdienststellung zu wissen und das andere, tatsächlich mit der Lok auf letzte Fahrt zu gehen.

Abschied mit Licht und Fontänen

Verabschiedet wurde die 106 Jahre alte Lok kurz nach 19 Uhr am Bahnsteig mit Lichteffekten, Funken und Fontänen. Danach zog sie mit ihrer „Kollegin“ noch den letzten Halloween-Zug des Tages nach Oschatz und wieder zurück. Als sie im Anschluss daran in den Lokschuppen rollte, säumten noch einmal Fontänen ihren Weg.

Die 1912 in Dienst gestellte und 1964 rekonstruierte Lok ist eine Ur-Mügelnerin. Lediglich von Ende der 1980 bis Anfang der 1990er Jahre war sie andernorts eingesetzt. In ihrer Mügelner Zeit stand sie lediglich von 2004 bis 2007 still. „Die 99 574 ist unter den erhalten gebliebenen IV K-Loks wahrscheinlich jene mit der größten Laufleistung“, schätzt Bahnbetriebsleiter Lutz Haschke ein. Bei 50 öffentlichen Betriebstagen im Jahr und einer Reihe von Sonderveranstaltungen sei sie auf 5000 bis 6000 Kilometer im Jahr gekommen.

Mehrere Wochen zur Reparatur

In diesem Jahr war sie wegen eines Achslagerschadens mehrere Wochen zur Reparatur, war aber bei der Premiere der Abendfahrten ebenso dabei wie bei der Inbetriebnahme des Streckenabschnittes nach Kemmlitz. Hier zog sie den Eröffnungszug gemeinsam mit der 99 584 bis Nebitzschen, wo beide Loks nach einer Rangierfahrt eine viel gefilmte und -fotografierte Doppelausfahrt hinlegten.

„Da der Fahrplan der Döllnitzbahn derzeit keinen Zweig-Zug-Betrieb unter Dampf vorsieht, übernimmt nun die 99 584 die Hauptrolle“, erläuterte Lutz Haschke. Ob sich für die am Mittwoch verabschiedete Lok wieder eine Rolle finde, werde die Zeit zeigen. Keinesfalls werde sie auf dem Schrottplatz landen.

Von Axel Kaminski