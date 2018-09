Mügeln

Das korrekte Verhalten im Straßenverkehr kann nie früh genug erlernt werden – gerade dann, wenn der Nachwuchs im neuen Schuljahr auch einen neuen Schulweg zurücklegen muss.

Die Schüler der 5. Klasse der Goethe-Oberschule in Mügeln kamen am Freitag deshalb in den Genuss eines Verkehrssicherheitstrainings durch die VP Service GmbH, die im Auftrag des ADAC in ganz Sachsen agiert. Seit vier Jahren engagiert sich der ehemalige Luftwaffensoldat Torsten Schöne in dieser Angelegenheit, organisiert die Trainings und führt sie vor Ort durch. „Ich mache das aus Spaß an der Sache, den Kindern etwas beizubringen“, sagt er. „Die Schüler sind immer wieder von unseren Aktionen beeindruckt.“

Mit dem Fahrrad durch den Parcours – und bis zur Kreismeisterschaft

Das Training in Mügeln begann bereits mit der ersten Unterrichtsstunde um 7.20 Uhr – und zwar mit einem Geschicklichkeitsparcours fürs Fahrrad. Slalom zwischen Sicherheitskegeln, Bremstraining und Schulterblick wurden geübt. Diejenigen, die die beste Zeit erzielten, haben die Gelegenheit, beim anstehenden Kreis- und Regionalturnier teilzunehmen.

Dem Training auf dem Zweirad folgte eines auf dem Beifahrersitz eines Autos: Auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr wurde den Schülern vermittelt, welchen Bremsweg ein Auto bei 30 und 50 Stundenkilometer benötigt. „Die Kinder müssen zuvor schätzen, wo das Auto zum Stillstand kommt“, so Torsten Schöne.

Programm ADACUS für Vorschüler und Erstklässler

Auch dass sich dieser Weg durch die Reaktionszeit des Fahrers und verschiedene Straßenverhältnisse verlängern kann, wurde einbezogen. „Außerdem vermitteln wir ihnen, wie sie sich richtig anschnallen, warum das so wichtig ist und welche Gefahren die Ablenkung durch ein Smartphone mit sich bringt.“

Für Vorschüler und Erstklässler hält der ADAC ein entsprechendes Programm namens „ADACUS“ bereit, um die Verkehrserziehung so früh wie möglich zu beginnen.

Von Christian Neffe