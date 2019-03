Mügeln/Dresden

Zum zweiten Mal verleiht die Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Gesundheitswesen ( ASG Sachsen) den Preis „ Sachsen, deine besten Pflegekräfte“. Bis Anfang März konnten Angehörige, Kolleginnen und Kollegen, Arbeitgeber Pflegekräfte aus allen Bereichen des Pflegeberufes nominieren. Jetzt stehen die Sieger fest. Zu den besten Pflegekräften im Freistaat Sachsen gehört das Team des Seniorenpflegeheims der Arbeiterwohlfahrt in Mügeln.

Anerkennung für die Arbeit der Pflegekräfte

In der Evangelischen Hochschule in Dresden konnten am Freitagnachmittag die Mügelner ihren Preis entgegennehmen. „Auf die engagierte Arbeit unserer Pflegerinnen und Pflegern verlassen sich täglich Tausende. Egal, ob im Heim, Zuhause oder im Krankenhaus, mit ihrem Einsatz für andere Menschen sind sie uns ein wichtiges Vorbild. Sie pflegen, umsorgen und packen an. Sie kümmern sich und sind da, wenn es allein schwierig wird. Mit Herz und Tatkraft stellen sie sicher, dass Pflegebedürftige und Kranke gut versorgt sind. Mit der Auszeichnung ‚ Sachsen, deine besten Pflegekräfte‘ wollen wir Danke sagen und auf ihren wichtigen Einsatz für unsere Gesellschaft aufmerksam machen. Denn sie haben es verdient“, so Simone Lang, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokraten im Gesundheitswesen Sachsen.

Michael Schmidt, stellvertretende Vorsitzender der ASG Sachsen und Jury-Vorsitzender betonte bei der Veranstaltung in der Landeshauptstadt: „Die Verdopplung der Nominierungen im Vergleich zum vergangenen Jahr zeigt, wie wichtig es vielen ist, den Pflegekräften mit der Auszeichnung Danke zu sagen. Danke, für das Engagement und das Herzblut, welches viele Pflegekräfte trotz aller Widrigkeiten in ihrer Arbeit zeigen.“

Pflegeeinrichtung in Mügeln mit vier Wohnbereichen

Weitere Preisträger, die in diesem Jahr ausgezeichnet wurden, sind das Team des Hospiz in Erlabrunn, die Pflegedienstleitung und das Team eines Pflegeheimes in Dresden und eine Pflegekraft aus Torgau. „Wir haben uns außerdem entschieden, einen Sonderpreis für eine Pflegekraft auszuloben. Diese hat ihren Mann, der einen Schlaganfall mitten im Berufsleben erlitt, gepflegt und ist der Pflege dabei dennoch treu geblieben. Sie lebt ihren Beruf. Er ist eine Berufung für sie“, so Michael Schmidt abschließend.

Das Seniorenzentrum der AWO in Mügeln wurde 1993 umgebaut und im Jahr 2000 erweitert. Zum Spektrum gehören fachliche Betreuung und liebevolle Pflege für Senioren in der Kurzzeitpflege und stationären Pflege. Das Seniorenzentrum besitzt insgesamt vier Wohnbereiche mit 46 Einzelzimmern und 20 Doppelzimmern.

Von Hagen Rösner