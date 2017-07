Schweta. Für sechs Mädchen und Jungen aus der Schwetaer Kindertagesstätte „Kleine Grashüpfer“ waren die vergangenen Tage sehr aufregend. Zum letzten Mal besuchten sie gemeinsam ihre Kindertagesstätte, bevor es Abschied nehmen hieß. Ab August sind sie Schulkinder.

Doch zuvor legten alle noch die Kindergartenprüfung ab, um zu zeigen, was sie in den vergangenen Jahren gelernt haben und wie sie sich auf den neuen Lebensabschnitt vorbereitet haben. „Die Kinder haben dafür kleine Rechenaufgaben gelöst, ihren Englischwortschatz getestet und auch ihr Wissen über die Natur unter Beweis gestellt“, erzählt Erzieherin Heike Körner. Damit die Kita-Zeit bei allen in bester Erinnerung bleibt, gingen die sechs Kinder gemeinsam noch einmal auf Exkursion. Sie besuchten die Burg Mildenstein in Leisnig und durften sich wie kleine Burgfräuleins und Ritter fühlen. Eine Stippvisite im Stiefelmuseum fehlte ebenso nicht. Die Rückfahrt im Kremser mit Traktor führte sie nach Kemmlitz an den Naturlehrpfad, bevor es anschließend wieder in Richtung Schweta ging, wo der Tag mit einem zünftigen Abschlussfest ausklang.





Von Bärbel Schumann