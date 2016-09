Region Oschatz. Die Einwohner der Städte und Gemeinden Oschatz, Dahlen, Naundorf und Liebschützberg müssen ab dem kommenden Jahr mit veränderten Kosten für die Abwasserentsorgung rechnen. Bei der Tagung der Verbandsversammlung des Abwasserverbandes „Untere Döllnitz“ am Dienstag wurde erstmals öffentlich über die neuen Gebühren gesprochen. Dabei werden sich die Verbraucher mit teilweise steigenden Gebühren anfreunden müssen. Allerdings ist noch kein endgültiger Beschluss gefasst worden. Der wird erst in der nächsten Verbandsversammlung erwartet.

Zum 31. Dezember 2016 läuft der aktuelle Kalkulationszeitraum aus. Damit muss der Verband entsprechend der aktuellen Kostensituation, der aktuellen Abwassermengen und der geplanten Investitionen seine Gebühren neu berechnen und gegebenenfalls anpassen. „Unser oberstes Gebot lautet, dass wir im Verbandsgebiet kostendeckend arbeiten müssen, um Zuschüsse durch die Mitgliedsgemeinden zu vermeiden“, sagt der Oschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmar, der zugleich Verbandsvorsitzender ist.

Um die Gebührenentwicklung für die kommenden beiden Jahre korrekt zu berechnen, hat sich der Abwasserverband mit Alexander Arenswald von der Kommunalentwicklung Mitteldeutschland kompetente Unterstützung ins Boot geholt. Er stellte den Verbandsräten in Kurzversion die Eckdaten für die Gebührenentwicklung vor. Dabei wird es auch in den nächsten Jahren eine gebührenmäßige Zweiteilung des Verbandsgebietes geben – in den Altverband mit den Kommunen Oschatz, Liebschützberg und Naundorf und in das Gebiet Dahlen.

Und so werden sich voraussichtlich die Gebühren im Altverbandsgebiet entwickeln: bei zentraler Entsorgung: Verbrauchsgebühr aktuell 1,66 Euro pro Kubikmeter (neu 1,66 Euro). Grundgebühr: aktuell 6,13 Euro pro Wohneinheit im Monat (neu 8,65 Euro); bei dezentraler Entsorgung: Verbrauchsgebühr aktuell 1,22 Euro pro Kubikmeter (neu 1,22 Euro). Grundgebühr: aktuell 5,61 Euro pro Wohneinheit im Monat (neu 6,74 Euro). Beim Niederschlagswasser bleibt der Preis bei 0,37 Euro pro Quadratmeter angeschlossener Fläche.

Die Gebühren im Entsorgungsgebiet Dahlen könnten sich so entwickeln: bei zentraler Entsorgung: Verbrauchsgebühr aktuell 2,45 Euro pro Kubikmeter (neu 3,89 Euro). Grundgebühr: aktuell 6,13 Euro pro Wohneinheit im Monat (neu 8,75 Euro); bei dezentraler Entsorgung: Verbrauchsgebühr aktuell 1,22 Euro pro Kubikmeter (neu 1,25 Euro ). Grundgebühr: aktuell 3,58 Euro pro Wohneinheit im Monat (neu 3,58 Euro). Beim Niederschlagswasser erhöht sich der Preis von 0,52 Euro auf 0,88 Euro pro Quadratmeter angeschlossener Fläche.

Für das gesamte Verbandsgebiet gelten einheitliche Gebühren für die Entsorgung von abflusslosen Gruben von 18,30 Euro und die Entsorgung von Kleinkläranlagen von 39,98 Euro.

Von Hagen Rösner