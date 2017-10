Abwasserpumpe kurzzeitig im Freien

Dahlen. Lauter als sonst üblich geht es derzeit am Regenrückhaltebecken Schießhausstraße und in dessen Umgebung zu. Grund sind Sanierungsarbeiten am Pumpenhaus. Das Problem besteht darin, dass der Beton an einigen Stellen angefangen hat auszublühen“, erläutert Peter Jahn, Teamleiter Kanalnetz beim Abwasserverband. Also müsse der Beton saniert werden. Dabei werde in der Mauer des Gebäudes auch eine neue Öffnung für die Abwasserrohre hergestellt. Für die Zeit, in der das Pumpenhaus nicht in der gewohnten Form genutzt werden könne, habe man ein Provisorium aufgebaut. Vom Schacht, an dem die Abwässer aus dem gesamten Stadtgebiet ankommen bis hinter das Maschinenhaus wurde eine oberirdische Leitung verlegt. An diese ist – nun auch oberirdisch und im Freien stehend – die Pumpe angeschlossen, die das Abwasser während der Sanierungsarbeiten bis zum Klärwerk fördert. „Wir hoffen, das Provisorium Mitte nächster Woche wieder demontieren zu können“, sagt Peter Jahn zum geplanten Ablauf.

Von Axel Kaminski