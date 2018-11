Sie ist gepflastert, schmal und bei Regen ziemlich rutschig: die Staatsstraße 27 in Lampertswalde. So schnell wird sich an diesem Zustand nichts ändern, erfuhr Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) bei einem Besuch in der Leipziger Niederlassung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr