Drei Kooperationsvorhaben in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen fördert der Freistaat mit zusätzlichen Mitteln. Die Förderbescheide wurden am Mittwoch im Brandiser Schloss an Vertreter der Region Partheland, Oschatzer Land-Collmregion und ein Bündnis um die Stadt Dommitzsch übergeben.