Eine Zimmerei aus der Region hat die Regale für den Hofladen gebaut und das Schutzdach am Eingang. Im Geschäft stehen nun regionale Produkte im Vordergrund. Auch der letzten Auftrag beim dessen Umbau blieb in der Region: Die Luppaer Friedhofsgärtnerei Schüttig bepflanzte in dieser Woche die neuen Rabatten vor dem Hofladen.