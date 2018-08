Laas

Soll man oder soll man nicht? Dietmar Wiesner, Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft Laas, hat eine klare Meinung, wenn es um Entschädigungszahlungen für Landwirte geht, die durch die Trockenheit Ernteausfälle erleiden: „Wenn es Betriebe richtig hart getroffen hat, ist es wichtig, zu helfen.“

Das könne durch den Freistaat passieren oder den Bund. Wiesner verweist auf andere Branchen, bei denen die öffentliche Hand in der Vergangenheit als Helfer eingesprungen ist – in der Bauwirtschaft, bei Bombardier oder der Autoindustrie. Pauschal lasse sich das aber schwer einschätzen. „Die Schäden durch Trockenheit sind lokal sehr verschieden, auf den sandigen Böden wächst zum Beispiel gar nichts mehr.“

Mit Ackerbaumaßnahmen und Vorräten besser auf trockene Jahre einstellen

So ein Hitzesommer, wie wir ihn dieses Jahr erleben, sei aber nichts Neues. „Es hat schon immer besonders trockene Jahre gegeben. Das wissen wir selbst noch von 2003 und das wissen wir von Erzählungen der Älteren“, sagt Sylke Hesse, stellvertretende Vorstandsvorsitzende. „Wir haben allerdings ein bisschen verlernt, uns darauf einzustellen, zum Beispiel mit ackerbaulichen Maßnahmen wie Humuswirtschaft, wassersparender Verfahren der Bodenbearbeitung, Fruchtfolge oder widerstandsfähigerer Pflanzen wie Luzerne“, fügt Dietmar Wiesner hinzu. In Laas setzt man auch auf Lager- und Vorratswirtschaft und hat in den vergangenen Jahren in große Silos investiert, die reichlich Futter fassen können. 1000 Schweine und 400 Milchkühe sowie 400 Jungrinder wollen schließlich versorgt sein – auch in einem trockenen Jahr wie diesem.

Um nicht nur von Gras und Mais abhängig zu sein, wird deshalb auf den Flächen als Zwischenfrucht auch Futterroggen angebaut: Eine Entscheidung, die den Laasern Geld und viele Sorgen erspart, denn um die Tiere zu versorgen, wird die Agrargenossenschaft kein Futter hinzu kaufen müssen. „Wir zehren noch von Futterreserven aus dem vergangenen Jahr“, so Wiesner. Jetzt hoffe man, dass die Maisernte trotz des Wassermangels nicht allzu schlecht ausfällt – dann kommt man mit den eigenen Reserven zurecht. 2019 müsse dann wieder mehr Futterroggen und Mais angebaut werden, um die Lager erneut gut zu füllen. „’Vorrat ist der beste Rat’ hat mein Vater immer gesagt, und da ist etwas dran.“ In anderen Jahren konnte die Agrargenossenschaft sogar noch Futter verkaufen, das werde dieses Jahr nicht gehen, kündigt Sylke Hesse an: „Wir brauchen das Futter für unsere eigenen Tiere.“

Versicherung bei Ertragsausfall wäre echte Hilfe

Die Vorstandsmitglieder wissen, dass der breit aufgestellte Betrieb – neben Landwirtschaft und Tierhaltung gehören auch ein Hofladen, eine Autowerkstatt, ein Einkaufscenter oder Mietwohnungen zum Portfolio – angesichts der viel beklagten Trockenheit aus jetziger Sicht noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen ist. „Anderen geht es wirklich schlechter.“

Dennoch sei die Diskussion um Hilfen für Landwirte dringend notwendig. „Eine staatlich geförderte Ertragsausfallversicherung wäre zum Beispiel eine echte Hilfe“, nennt Dietmar Wiesner ein mögliches Instrument. Außerdem brauche man die Chance, sich in guten Jahren als steuerliche Risikorücklage ein Polster zu schaffen, ohne dass gleich das Finanzamt danach greift. „Die Ertragsausfallversicherung wurde 2003 schon diskutiert, passiert ist aber nichts“, kritisiert er. Es gebe schließlich ein EU-Budget für die Landwirtschaft, die Zuschüsse für die Versicherung würden lediglich einen kleinen Teil davon ausmachen. Über die diesjährige Ernte kann schon ein erstes Fazit gezogen werden: „Wir bewegen uns im Sachsendurchschnitt. Im Vergleich zu den Vorjahren haben wir etwa 30 Prozent weniger Ertrag.“

Eigentlich würde man jetzt noch das letzte Getreide ernten, stattdessen seien die Arbeiten bereits drei Wochen vorbei, so Sylke Hesse. Dagegen würden nun die Vorbereitungen für die Ernte 2019 laufen, müsse entschieden werden, was auf die Felder kommt. „Pflügen geht gerade jetzt bei den trockenen Böden nicht, deshalb setzen wir auf Mulchsaat.“

Rinder Agrargenossenschaft Laas Quelle: Jana Brechlin

Relativ unbeeindruckt von Sonne und Hitze zeigen sich die Tiere der Agrargenossenschaft Laas. „Die Tiere stecken das gut weg und haben sich an die gleichbleibend hohen Temperaturen gewöhnt“, hat Dietmar Wiesner beobachtet. Außerdem seien die Ställe gut durchlüftet, offene Wände und Ventilatoren sorgen für Abkühlung. „Wenn man gutes Futter dazu gibt, kommt es zu keinem großen Leistungsabfall“, versichert er.

Einbußen beklagt das Unternehmen dafür im Verkauf. Durch Straßenbauarbeiten rund um Laas wird das Einkaufscenter, in dem die eigenen Produkte vermarktet werden, deutlich weniger besucht. Und weil die Kühlkapazität der mobilen Verkaufswagen bei dauerhaft über 30 Grad Celsius an ihre Grenzen geraten, wird auch auf den Märkten weniger umgesetzt. „Wenn dann bestimmte Temperaturen erreicht sind, müssen wir den Verkauf abbrechen.“ Die Kunden bitte man dafür um Verständnis und verweise schon jetzt auf die Schlachtfeste – die ersten sind am 5. Oktober und 8. November – in der kalten Jahreszeit.

Durch Straßenbau sind Hofladenund Werkstatt abgeschnitten

Deutlich ärgerlicher und jeden Tag spürbar sei dagegen die schlechte Erreichbarkeit des Hofladens und der Werkstatt. „Seit April werden ringsum Straßen gebaut, wir sind wie auf einer Insel und die Kunden sind verunsichert, ob sie bis zu uns fahren dürfen, außerdem sind die Umleitungsstrecken in einem sehr schlechten Zustand“, beschreibt Sylke Hesse. Man vermisse die Unterstützung von Kommune und Landkreis in dieser Situation. „Es würde uns helfen, wenn hier und da schon ein Stück fertiger Straße freigegeben wird, damit wir nicht mehr komplett abgeschnitten sind“, sagt sie. Dabei, versichern die Vorständler, sei man froh, dass die Infrastruktur auf einen neuen Stand gebracht wird. „Aber wir haben täglich empfindliche Einbußen im Hofladen, da hängen nicht nur Arbeitsplätze dran, deshalb brauchen wir hier ein Augenmaß und wirkliche Unterstützung“, so Wiesner.

Von Jana Brechlin