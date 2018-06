Fliegerhorst

Früher war alles besser... Nee, es war schöner. Quatsch, es war nur ganz anders! Aber es gibt auch Dinge, die ändern sich wirklich nie. Oder sie kommen in einem neuen Gewand daher. Ob die Einwohner des Oschatzer Ortsteils Fliegerhorst an früher denken, wenn sie den Weg zur Staatsstraße in Richtung Autobahn nehmen? Klar ist, dass dem Otto-Normal-Kraftstoffverbraucher der direkte Weg nach Westen versperrt ist – so wie das früher hier im Osten immerhin für 17 Millionen Menschen der Fall gewesen ist. Die Reise in den Westen ist also nach wie vor sehr mühsam und aufwendig.

Siedlung der Ahnungslosen

Und dann ist da noch die lahme oder gar nicht erst vorhandene Internetverbindung, die so manchen Straßenzug – nicht nur im Fliegerhorst – zur „Siedlung der Ahnungslosen“ (Original-Ton aus der Einwohnerversammlung des Oberbürgermeisters!) macht. Das hatten wir doch früher auch schon mal. Zwar in einem „Tal der Ahnungslosen“, etwas weiter östlich, mit mehr Betroffenen, auf anderen Kanälen, aber auch das ist wieder da.

Beauftragte für Daten

Wer in der glücklichen Lage ist, schnell im Internet zu surfen, findet seit 25. Mai jedoch etliche stillgelegte Seiten vor. Grund dafür ist die europäische Datenschutzgrundverordnung, die sämtliche Institutionen zu sensiblerem Umgang mit Daten zwingt. Treffen an einer Arbeitsstelle beispielsweise mehr als zehn Angestellte aufeinander, ist ein Datenschutzbeauftragter zu bestellen, der dafür Sorge trägt, dass keiner das über den anderen erfährt, was er nicht erfahren darf. Auch das gab es früher mal, erinnern Sie sich? Die damaligen „Beauftragten“ haben Daten allerdings gesammelt und sogar Akten angelegt – allerdings auch ohne, dass andere davon wussten.

Von Christian Kunze