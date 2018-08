Region Oschatz

Als typisches „Sommerloch-Thema“ bezeichnet Pfarrer Christof Jochem die aktuelle Debatte um eine allgemeine Dienstplicht – nicht ohne zu schmunzeln. Ein Vorwurf, der nicht ganz unberechtigt ist. Schließlich stehen zahlreiche rechtliche Hürden vor einer Umsetzung dieses Vorhabens, das CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer vor einigen Tagen ins Spiel gebracht hatte.

Unabhängig davon geht es in dieser Debatte aber um eine grundlegende Frage: Sollten junge Menschen dazu verpflichtet werden, ein Jahr lang beispielsweise in einer sozialen Einrichtung zu arbeiten? Bisher sind dazu vor allem Stimmen aus der Politik zu vernehmen. Die OAZ hat dort nachgefragt, wo die Jugendlichen arbeiten könnten.

Pflegedienst: Haben es „immer bedauert, dass der Zivildienst abgeschafft wurde“

Da, wo Fachkräfte fehlen, wäre eine solche Maßnahme fraglos willkommen. „Natürlich wäre es gut, das wird Ihnen jede Pflegeeinrichtung sagen“, meint Jana Berentzick, Leiterin des Seniorenwohn- und Pflegezentrums Hubertushof in Wermsdorf. „Junge Menschen würden dann wieder Einblick in den Beruf bekommen und vielleicht mehr Gefallen daran finden.“ Ähnlich äußert sich Annett Beyer: „Wir haben mit Zivis gute Erfahrungen gemacht und es immer bedauert, dass der Zivildienst abgeschafft wurde“, sagt die Einrichtungsleiterin des AWO Seniorenzentrums Mügeln.

Einig sind sich beide Frauen aber auch darin, dass ein verpflichtender Dienst problematisch sei: „Freiwilligkeit hat immer den Vorteil, dass die Leute wissen, was sie möchten“, so Beyer. So oder so glaubt sie nicht daran, „dass das Vorhaben so schnell kommen wird“ – wenn denn überhaupt. Fest steht für sie aber auch: „Die Kosten können nicht die Betroffenen, also beispielsweise die Pflegebedürftigen übernehmen.“

Pfarrer: „Dann kommen auch viele, die das gar nicht wollen“

Pfarrer Christof Jochem hält Zwang ebenfalls für kritisch: „Dann kommen auch viele, die das gar nicht wollen oder vielleicht an anderer Stelle gebraucht werden“, meint er mit Verweis auf Handwerkslehrlinge. Er persönlich habe damals ebenfalls vor der Entscheidung „Wehr- oder Zivildienst?“ gestanden und entschied sich für letzteres. „Diese Zeit war sehr hilfreich für meine Persönlichkeitsentwicklung und eine Perspektive für die Zukunft“, sagt er heute.

Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder der Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) könne das ebenfalls leisten – die Betonung liege jedoch auf „freiwillig“. Der Status quo ist seiner Ansicht nach also ausreichend. Obwohl die Einrichtungen der St.-Aegidien-Kirchgemeinde Oschatz (wie die Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“) maßgeblich von einer allgemeinen Dienstpflicht profitieren würden.

Grundschule: „Es tut jedem gut, sich einzubringen“

„Ich halte die Idee eines verpflichtetenden sozialen Jahres prinzipiell für gut“, meint hingegen Stefanie Schwaiger, Vorsitzende des evangelischen Schulvereins Apfelbaum. „Es tut jedem gut, sich einzubringen – und es tut auch dem Land gut, wenn sie das tun.“

Schwierigkeiten sieht Schwaiger jedoch bei der Auswahl der Angebote: „Ich habe das selbst bei meinem Sohn erlebt, der sich für ein FSJ im kulturellen Bereich beworben hatte, aber keine Stelle bekam.“ Sollte der Vorschlag von Kramp-Karrenbauer tatsächlich umgesetzt werden, müsse es deshalb ausreichend Alternativen geben.

Von Christian Neffe