Auch im neuen Jahr können ausgediente Mobiltelefone, Tablets und Smartphones der Region im Abgeordnetenbüro der Grünen im E-Werk und bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des soziokulturellen Zentrums in der Lichtstraße abgegeben werden.

Die Geräte werden wiederverwertet und unterstützen damit einen weiteren guten Zweck. Der Naturschutzbund, kurz Nabu, in Deutschland, bekommt für sein Projekt Renaturierung der Unteren Havel bei Rathenow 1,60 Euro pro abgegebenem Altgerät vom Partner Telefónica. „Man kann damit also umweltgerecht entsorgen und zugleich die Natur schützen“, informiert die Leiterin des Grünen-Abgeordnetenbüros Uta Schmidt.

Zertifizierte Wiederverwertung

Der neue Entsorgungspartner des Initiators Telefónica in Deutschland, die AfB gemeinnützige GmbH (Arbeit für Menschen mit Behinderung), verkauft die wiederaufbereiteten mobilen Geräte nur innerhalb der Grenzen des europäischen Kontinents. Nicht mehr funktionsfähige Telefone werden an die Umicore AG & Co. KG gegeben und für die Wiederverwertung des Materials genutzt und entsprechend aufbereitet. „ Umicore unterhält die ökologischsten Schmelzanlagen in ganz Europa und ist darüber hinaus ISO 9001, 14001 und OHSAS 18001 zertifiziert“, erläutert Uta Schmidt weiter den Hintergrund.

Alte Handys und Smartphones. Quelle: dpa

Aufgrund der großen Resonanz auf die Sammelaktion hat die Büroleiterin und Grünen-Stadträtin in Oschatz sich entschlossen, die Handy-Sammlung fortzusetzen. Bis Mitte Januar wurden bereits mehr als 310 Alttelefone in Oschatz abgegeben. Insgesamt sind aus der Collm-Region für die Renaturierung der Unteren Havel also bereits 500 Euro zusammen gekommen. Neben einzelnen Spendern gab es auch größere Stückzahlen auf einmal. So brachte ein Mitarbeiter des Unternehmens Lube & Krings rund 70 Telefone auf einen Schlag und der Vodafone-Shop in Oschatz gut 50 Stück zum Wiederverwerten, zählt Uta Schmidt auf.

Handys hier abgeben

Abgegeben werden können ausgediente Mobiltelefone, Smartphones und Tablets weiterhin im E-Werk Oschatz, Lichtstraße 1, immer montags bis mittwochs von 9 bis 17 Uhr sowie donnerstags in der Zeit von 14 bis 17 Uhr. Rückfragen und weitere Informationen im Büro der Partei Bündnis 90/Die Grünen unter der Telefonnummer 03435 666 97 13 sowie per Fax (03435 666 97 14) oder die E-Mail-Adresse: abgeordnetenbuero@gruenesnordsachsen.de

