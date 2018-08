göttwitz/wermsdorf

In einem leerstehenden Haus – im Volksmund auch als „Alte Mühle“ bekannt – ist am Dienstag gegen 4 Uhr in Göttwitz bei Wermsdorf ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig hatte wahrscheinlich ein Zündler den zahlreich im Haus lagernden Unrat angefacht und war anschließend verschwunden.

Mann entdeckte das Feuer

Ein Mann hatte das Feuer entdeckt und sofort die Mitarbeiter der Rettungsleitstelle informiert. Diese wiederum beauftragte die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Mutzschen, Zschoppach und Nerchau mit dem Löschen, welche damit auch unverzüglich begannen. Als dann eine Besatzung mit ihrem Tanklöschfahrzeug zum Nachtanken Richtung Neu-Wetterritz fuhr, um am nächsten Hydranten Wasser aufzufüllen, entdeckte sie laut Polizei direkt an der Kreuzung vor Neu-Wetteritz einen 33-Jährigen. Der Mann habe mit seinem Fahrrad etwa 500 Meter vom Brandort in Göttwitz entfernt gestanden und den Kameraden beim Anschließen des Tankschlauches am Oberflur-Hydranten zugeschaut. Erst danach sei er in Richtung Neu-Wetteritz davon geradelt.

Ermittlung wegen Brandstiftung

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der Brandstiftung. Geprüft werde auch, so die Beamten, ob gegen den 33-jährigen Fahrradfahrer ein Anfangsverdacht begründet werden könne.

Von OAZ