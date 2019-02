Cavertitz

Die Leitungen liegen bereits in der Erde, jetzt verschwinden auch die alten Masten aus dem Cavertitzer Ortsbild. Die Hoch- und Tiefbau GmbH Grünberg aus Prösen hat die in den 1970er Jahren aufgestellten Freileitungsmasten im Auftrag von Mitnetz Strom mit Hilfe eines Kranes abmontiert. Der Stromversorger hatte bereits im vergangenen Jahr auf einer Länge von rund 1000 Metern in Cavertitz die Niedrigspannungsleitung als Erdkabel verlegt. Im gleichen Zug wurden im Auftrag der Gemeinde Kabel für die Straßenbeleuchtung mit verlegt. Diese muss ebenfalls erneuert werden, da die alten Strommasten nicht mehr für die Beleuchtung der Straße zur Verfügung standen.

Von Jana Brechlin