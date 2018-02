Alter Oschatzer „Grashüpfer“-Hort ist Geschichte

Oschatz. Der tierische Namensgeber prangt nur noch als buntes Wandbild auf der Fassade: Für den alten Hort „Grashüpfer“ hat die letzte Stunde geschlagen. In dieser Woche rückten in der Vorwerksgasse die Mitarbeiter der Firma Sippel & Sohn an, um das Haus abzureißen. Das Abbruchunternehmen aus Aue erhielt bereits in der Januar-Sitzung des Oschatzer Stadtrates den Auftrag, Platz hinter dem neu errichteten Hortgebäude zu schaffen. Seit fünf Wochen schon werden die rund 180 Grundschüler aus der Bildungseinrichtung „Zum Bücherwurm“ im neuen, moderneren und vor allem größeren „Grashüpfer“-Schulhort betreut. Wenn die Kinder während der Ferienspiele aus dem Fenster schauen, können sie zusehen, wie der alte Hort, einst als Kindertagesstätte erreichtet, nun Stück für Stück verschwindet. Lange Zeit brach liegen wird das Areal allerdings nicht. Auf der frei gewordenen Fläche ist genügend Platz für neue Außenanlagen. Mit der Landschaftsgestaltung und der Lieferung und Montage neuer Spielgeräte für knapp 280 000 Euro ist vor gut einer Woche die Kupsch GmbH aus Wurzen vom Stadtrat beauftragt worden

Von Christian Kunze