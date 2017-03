Mügeln. Starke Männer waren am vergangenen Freitag in der Marienkirche in Altmügeln gefragt. Mit vereinten Kräften stellten sie die von der Firma Flade-Restaurierung & Denkmalpflege aus Klipphausen bei Meißen angefertigte Holzkonstruktion für den Psalmenaltar auf. Zuvor ist bereits der Steintisch, auf dem der Psalmenaltar seinen Platz findet, gründlich restauriert worden.

Der Psalmenaltar bietet Platz für zwölf Farbtafeln, die von der Poppitzerin Ursula Nollau in Öl auf Leinwand angefertigt wurden und sechs biblische Szenen aus dem alten Testament darstellen. Diese Bilder in drei Reihen angebracht, ergeben eine zusammengefügte Komposition. Der alte neogotische Altar ist abgebaut worden und wird in der Marienkirche eingelagert und dort weiterhin aufbewahrt.

„Wir hatten in den vergangenen Jahren viele Anläufe für einen neuen Altar genommen. Es gab viele Ideen und ich bin froh, dass wir das Vorhaben endlich zu Ende gebracht haben“, freute sich Frank Schirmer, stellvertretender Vorsitzender des Kirchspielvorstandes Mügeln. Nun müssen nur noch die Werke Nollaus angebracht werden, bevor dann am 26. März, um 10.30 Uhr die feierliche Einweihung im Rahmen eines Festgottesdienstes stattfindet.

Von Heinz Großnick