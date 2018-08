Mügeln

So ein Stadtfest ist schon etwas Besonderes. Da kann man nahezu einmalige Dinge erleben: Planschbecken hinter dem Rathaus, einen auf der Bühne tanzenden Bürgermeister, strickende Frauen und Kettenhemden „knüpfende“ Männer auf dem Schulplatz...

Nicht alltäglich sind in diesem seit April währenden Sommer auch Gewitter und dicke Regenwolken. Sie erzwangen am Freitag, beim Auftritt von „Rosa“ zunächst eine Unterbrechung wegen Stromausfalls und später das vorzeitige Ende des Konzerts.

Wer dachte, dass die schwüle Luft an den nächsten beiden Tagen ausschließlich den Umsatz an den Getränkewagen und Eisständen in die Höhe treibt, hatte sich getäuscht. Kaffee und Frisch Gegrilltes waren ebenso gefragt – vor allem dort, wo man sie im Schatten genießen konnte.

Zäher Beginn für Hobbytrödler

Mit der prallen Hitze hatten am Sonnabend vor allem jene Händler und Hobbytrödler zu kämpfen, um deren Stand der Schatten einen Bogen machte. Das Publikum tat es diesem oft gleich, so dass Geduld haben musste, wer auf größeren Umsatz hoffte.

„Es geht zäh los“, stellte Susann Schulz aus Leipzig fest, die hier einen Tag vor ihrem Umzug noch das zu transportierende Gut reduzieren wollte. Sie hatte unter anderem einen Sessel und einen kleinen Tisch im Angebot.

Viele Mügelner waren am Wochenende nicht nur als Besucher auf den Beinen, sondern gestalteten ihr Fest auch aktiv mit: schenkten Kaffee aus, führten Besucher zu den Bänken und Sehenswürdigkeiten der Stadt, bastelten mit Kindern...

Kettenhemden benötigen Geduld

Dabei hatten sie einige Unterstützung von außerhalb. So errichtete der Mittelalterverein aus Dohna nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr wieder sein Lager am Schulplatz und stellte sich auch auf der Markt-Bühne vor. Chris Bürger konnte man über die Schultern schauen, wie er Ringe zu einem Kettenhemd verarbeitete. „Für ein Hemd benötigt man zirka 36000 Ringe“, erfuhr man von ihm. Für ein kurzärmliges Hemd wohlgemerkt. Das habe im Mittelalter Monate gedauert und er bastele rund ein halbes Jahr daran.

Alte Trabbis mit jungen Bastlern

Die Nossener Trabantfreunde beteiligten sich an der Oldtimerschau des Mügelner Motorsportclubs. Jens Henker war zum Beispiel mit einem 1962 gebauten Trabant P60 vor Ort. Er habe ihn teilrestauriert übernommen und wieder in den Originalzustand versetzt. Die dazu erforderlichen Arbeitsstunden habe er lieber nicht erzählt. Viel erzählen konnte Jens Henker zu den technischen Daten des Autos, das 16 Jahre älter ist als er selbst.

Auf der Flaniermeile, zu der sich die Innenstadt an diesem Wochenende entwickelt hatte, traf man wegen dieses interessanten Programmmixes nicht nur Besucher aus der Stadt und ihren Ortsteilen. Dana Hunold arbeitet zwar in Mügeln, wohnt aber in Riesa. „Das Fest ist nett, klar komme ich da am Wochenende extra mal hierher“, sagte sie.

Von Axel Kaminski