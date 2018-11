Oschatz

Der Oschatzer Feuerteufel ist zwar noch nicht dingfest gemacht worden, doch die Kriminalpolizei ist dem Unbekannten weiter auf den Fersen. Falls er gefasst wird, kann dem Zündler zumindest eine Brandstiftung zur Last gelegt werden. „Bei dem leerstehenden Döner-imbiss gehen die Brandursachenermittler von Brandstiftung aus“, teilte Uwe Voigt, Pressesprecher der Leipziger Polizeidirektion, am Donnerstag auf OAZ-Anfrage mit. Der seit Jahren leer stehende Imbiss-Stand war in der Nacht zum 5. November abgefackelt. Und die Flammen hatten auch auf das Dach der ehemaligen Konsum-Kaufhalle übergegriffen (wir berichteten).

Dieser Döner-Imbiss brannte ebenfalls. Quelle: Frank Hörügel

In der darauffolgenden Nacht brannte es in Oschatz schon wieder – nach einem ähnlichen Muster wie beim Dönerimbiss. Deshalb liegt der Verdacht nahe, dass hier der Oschatzer Feuerteufel ein zweites Mal zugeschlagen hat. In der Nacht zum 6. November ging eine leer stehende Lagerhalle auf dem Gelände der ehemaligen Waagenfabrik in Flammen auf und brannte vollständig aus. Dazu Polizeisprecher Uwe Voigt: „Bei der Lagerhalle in der Bahnhofstraße ist die Ursache durch die komplizierte Spurenlage und Spurensuche noch nicht endgültig geklärt.“ Unklar sei bisher noch, um welche Art von Brandstiftung es sich handelt – ob fahrlässig oder vorsätzlich. Oder ob ein technischer Defekt den Brand in der Lagerhalle ausgelöst haben könnte. Auch diese Ursache könne nach dem bisherigen Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden. Denn nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Oschatz standen die Elektroleitungen, die sowohl in den Dönerimbiss als auch in die Lagerhalle führten, unter Strom.

Zur Höhe des Sachschadens, der an den beiden ausgebrannten Gebäuden entstanden ist, liegen noch keine Informationen vor.

Von Frank Hörügel