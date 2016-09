Oschatz. Bei der Flüssigkeit, durch die am Oschatzer Bahnhof zwei Personen an einem Fahrkartenautomaten verletzt wurden, handele es sich tatsächlich um Reizgas. Das teilte am Freitag die Bundespolizei mit. Bei einer Laboranalyse seien in den entnommenen Proben Bestandteile von Pfefferspray gefunden worden. Das Reizgas sei auf den Automaten sowie in den Ausgabeschaft für die Tickets gesprüht worden.

Der Vorfall hatte sich Mitte August ereignet. Die beiden Geschädigten – ein acht Jahre alter Junge und eine 16-jährige Jugendliche – hatten durch die Entnahme der Fahrtkarte und die anschließende Berührung der Augen beziehungsweise des Gesichts mit den Händen Reizungen erlitten.

Wie die Bundespolizei weiter mitteilte habe es bereits mehrere Hinweise gegeben, die zu den möglichen Tätern führen könnten. Den Hinweisen werde nun nachgegangen.

Von kasto