Oschatz

Führungswechsel bei der Commerzbank in Oschatz: Andrea Rüdiger ist neue Filialdirektorin. Die 50-Jährige übernimmt die Position in einer Phase des Umbruchs. Kunden erledigen immer mehr Bankgeschäfte digital. Die Commerzbank baut Angebote wie die digitale Kreditvergabe und das mobile Bezahlen deshalb aus.

Rüdiger: Apps ersetzen keine Filiale

Doch im Gegensatz zu einigen Wettbewerbern zieht sich die Bank nicht aus der Beratung zurück. „Apps ersetzen keine Filiale“, sagt Rüdiger. „Der Großteil der Bankkunden möchte nicht komplett auf persönliche Ansprechpartner vor Ort verzichten.“ Laut einer Studie der Beratungsgesellschaft Sopra Steria Consulting ist für 90 Prozent der Bankkunden ein persönlicher Ansprechpartner sowie die Filiale als Anlaufpunkt wichtig. „Wir bleiben daher in Oschatz an der Seite unserer Kunden“, betont Rüdiger, die zusätzlich auch die Verantwortung für die Filialen in Döbeln und Torgau hat.

Filialen unterstützen sich bei Bedarf

„Mit der neuen Führungsstruktur wachsen die Teams der Filialen zusammen und können sich so besser unterstützen und im Bedarfsfall auch vertreten“, erläutert Rüdiger. Die gebürtige Meißnerin startete ihre Banklaufbahn vor 30 Jahren als Kreditökonomin noch bei der Staatsbank der DDR, ab 1990 war sie dann für die Dresdner Bank in Meißen als Kundenberaterin tätig. Nach einer Kreditausbildung schlossen sich 1995 erste Führungsaufgaben an. Seit 2000 war sie als Leiterin verschiedener Filialen tätig, unter anderem von 2010 bis 2014 schon einmal in Oschatz. Seit 2014 leitet sie die Filiale in Döbeln. Andrea Rüdiger hat drei erwachsene Kinder und verbringt ihre Freizeit gerne mit Lesen, Reisen, Kunst und Kultur. Ihre Vorgängerin Corina Hilpert hat sich entschieden, wieder stärker im Kundenkontakt tätig zu sein. Sie berät nun vermögende Privatkunden in der Filiale Oschatz. Ihre Schwerpunkte sind damit Baufinanzierungen und Wertpapiere. „Ich freue mich, nun wieder mehr Zeit für die Beratung meiner Kunden zu haben. Der persönliche Kontakt und die gemeinsame Erarbeitung individueller Lösungen haben mir immer besonders viel Spaß gemacht“, so Hilpert. In Oschatz betreut die Commerzbank über 3.600 Privatkunden.

Von Hagen Rösner