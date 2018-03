Andreas Sachse aus Oschatz ist neuer Kopf des Linken-Ortsverbandes Collm-Döllnitz

Andreas Sachse löst Gerhard Bader ab. Diese Veränderung an der Spitze des Linkspartei-Ortsverbandes Collm-Döllnitz führten die Mitglieder am Wochenende herbei. Mit 100 Prozent aller abgegeben gültigen Stimmen votierten sie für den ehemaligen Glossener, der ein Vierteljahrhundert Erfahrung in der Kommunalpolitik vorzuweisen hat.