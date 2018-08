Mügeln

Am Freitagabend startet das Mügelner Altstadtfest. Über Neues und Bewährtes bei diesem Ereignis sprach die OAZ mit Organisatorin Kerstin Helbig von der Stadtverwaltung.

Frau Helbig, seit Sie die Fäden für das Fest in der Hand halten, haben Sie einiges umgekrempelt...

Entgegen anderslautender Gerüchte war es nicht meine Entscheidung, dass die Firebirds hier nicht auftreten. Das hat eine Reihe verschiedener Ursachen. Aber mir ist wichtig, dass wir Live-Musik anbieten und verschiedene Interessen bedienen können.

... vom Kleinkind bis zum Rentner?

Das kann man so sagen. Wir bauen am Sonnabend Planschbecken auf dem Altmarkt auf. Mit der von Vario-Color GmbH zur Verfügung gestellten Malseife und Badewasserfarbe haben die jüngsten Festgäste so die Möglichkeit, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Für die reifere Jugend spielen am Sonntag zwei Blasmusikkapellen auf. In den vergangenen Jahren wurde bedauert, dass diese Musik nur zwei Stunden zu hören war.

Womit wollen Sie all jene ansprechen, die dem Planschbecken entwachsen sind aber die Blasmusik noch nicht so toll finden?

Bei unserem Fest ist wieder der Mittelalterverein aus Dohna zu Gast. Dessen Lager stieß im vergangenen Jahr auf großes Interesse und der Verein war von Mügeln und den Mügelnern auch so angetan, dass er gern wieder hierher kommt. Ich denke auch, dass das vom Motorsportclub Mügeln organisierte Oldtimertreffen sehenswert sein wird. Und sowohl bei der Bankentour mit dem Stadtmarketingverein als auch der historischen Tour mit dem Heimatverein, können nicht nur Gäste der Stadt viel Neues erfahren.

Welchen Programmpunkt möchten Sie selbst auf keinen Fall verpassen?

Das Konzert mit Rosa morgen Abend. Die Band ist seit 1986 auf Tour, auch international. Sie deckt ein breites Musikspektrum ab. Ich denke schon, dass sie für Stimmung auf dem Markt sorgen wird.

Muss sich ein Stadtfest immer neu erfinden oder ist es besser, wenn das Meiste bleibt, wie es ist?

Der grundlegende Rahmen ist ähnlich. Damit ist unser Altstadtfest wiedererkennbar. Es ist zum Beispiel eine schöne Tradition, dass es am Sonntag, 18 Uhr mit einem Konzert in der Stadtkirche St. Johannis endet. Das heißt aber nicht, dass sich bei ähnlichem Korsett nichts entwickeln könnte. Wie jeder erwartet, ist der Schaustellerbetrieb Pönitz auf dem Anger zu Gast – dieses Jahr zum ersten Mal in meiner Amtszeit mit einem Riesenrad.

Hand aufs Herz – wie aufgeregt sind Sie kurz vor „Ihrem“ dritten Stadtfest?

Kurz vor Schluss ist es Stress pur. Ich plane seit einem halben Jahr und habe nun mit den Details zu kämpfen, teils mit Absagen. Aber nächste Woche ist alles wieder okay. Tatsächlich es ja so, dass die Stadt als Ausrichter von vielen Vereinen und Initiativen unterstützt wird, die Ideen einbringen und selber zupacken – ich mir also nicht alles allein ausdenken muss.

Von Axel Kaminski