Oschatz

„Die Angehörigen unserer Patientinnen und Patienten sind bei uns jederzeit willkommen“, sagt der Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin der Oschatzer Collm-Klinik Dr. Jörg Schnoor. Diese Regelung wurde von der Stiftung Pflege jetzt mit einem Zertifikat „Angehörigenfreundliche Intensivstation“ honoriert. Schwester Anke Herklotz von der Pflegeleitung Intensivstation (ITS) und Dr. Jörg Schnoor, Chefarzt der Anästhesie, freuen sich mit allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen über die Anerkennung ihrer Bemühungen, den Aufenthalt auf einer Intensivstation für Patienten und Angehörige so angenehm und unkompliziert wie möglich zu gestalten.

Uneingeschränkte Besuchszeit für Angehörig

„Wir setzen damit moderne pflegewissenschaftliche Erkenntnisse direkt in die Praxis um und helfen gleichzeitig unseren Patienten und deren Angehörigen. Uneingeschränkte Öffnungszeiten auf Intensivstationen sollen unseren Patienten dazu dienen, sich im Kreise ihrer Lieben behüteter zu fühlen. Die Angehörigen sind nicht mehr an feste Zeiten gebunden und können sich ihren Besuch flexibel einplanen“, so Schwester Anke Herklotz.

„Wir hoffen, dass unsere Regelung die Genesung unserer Patienten fördert. Zudem ist die Kontaktaufnahme zwischen unseren Patienten, ihren Angehörigen und uns Pflegekräften und Ärzten wesentlich einfacher. Wir finden so mehr Zeit und Ruhe für Angehörigengespräche. Mit unserer Initiative möchten wir Angehörige gerne auch in ein Therapiekonzept integrieren. Auch im Internetzeitalter bleibt der Mensch ein primär soziales Wesen. Ein emotionaler Beistand durch die Anwesenheit eines vertrauten Menschen wirkt entspannend und angstlösend. Anwesend sein und sich kümmern lindert Leid und ermöglicht Nähe und Berührung“, meint Chefarzt Schnoor, dessen Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin auch die Schmerztherapie ab diesem Jahr an der Collm-Klinik etablieren soll.

Zertifikat durch die Stiftung Pflege vergeben

Das Team aus Fachpflegerinnen und Fachpflegern, Ärztinnen und Ärzten der Intensivstation betreut Patienten aller Fachabteilungen der Klinik. Die Besuchszeiten sind frei. Mit Rücksicht auf Mitpatienten wird dennoch gebeten, mit nicht mehr als zwei Personen gleichzeitig zu erscheinen. Bei Notfällen sowie diagnostischen und therapeutische Maßnahmen kann es zu Wartezeiten kommen.

Die Stiftung Pflege hat das Zertifikat ins Leben gerufen, um an Angehörige von Patienten die Botschaft zu übermitteln: „Wir haben Dich in Deiner Not wahrgenommen und kümmern uns um Dich“. Inzwischen wurden deutschlandweit über 250 Zertifikate vergeben.

Von Hagen Rösner