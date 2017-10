Anglerverein Mügeln Krebsbach lädt zum Fischerfest ein

Der Anglerverein Mügeln „Krebsbach“ lädt am Sonnabend, dem 28. Oktober, zum Fischerfest am Karpfenteich in Schlagwitz ein. Den Besuchern wird in der Zeit von 10 bis 18 Uhr Fischsuppe, geräucherte und gebackene Forelle, küchenfertigen frischen Karpfen sowie weitere Köstlichkeiten geboten.