Lampersdorf

Eine große Flamme schießt in Lampersdorf in die Höhe. Hier ist nicht etwa ein Auto explodiert, sondern es wurde Wasser ins brennende Öl gekippt. Nur gut, dass dies nicht in einer heimischen Küche geschah, sondern auf einem freien Hof mit TÜV-geprüften Modulen und im Beisein erfahrener Feuerwehrkameraden.

Denn die Module, die hier aufgebaut wurden und – praktisch auf einem Hänger montiert – aus dem neuen Set zur Brandschutzerziehung des Kreisfeuerwehrverbandes stammen, sollen genau das aufzeigen: Wie gefährlich eine kleine Unachtsamkeit sein kann. Eine weitere Vorführung gab es mit einer leeren Deo-Dose. Ein lauter Knall war selbst in der Ferne noch zu hören. „Und dabei hat es sich nur um eine leere Spraydose gehandelt“, betont Marlen Reichel. Sie und ihr Mann Thomas Reichel sind künftig für den Hänger und dessen Inhalt verantwortlich.

Einsatz beim Herbstfest Oschatz

Jetzt begutachteten sie diesen genau, probierten verschiedene Module aus und testeten, wie sie das Material in Kindertagesstätten und Schulen am besten präsentieren können. Denn der Anhänger soll künftig besonders für die Nachwuchsgewinnung sorgen, aber auch für Weiterbildungsmaßnahmen genutzt werden.

Seinen ersten Einsatz hatte der Hänger bereits zum Tag der Sachsen in Torgau Anfang September. Als nächstes hat er wird er beim Herbstfest der Werbegemeinschaft auf dem Oschatzer Neumarkt zum Einsatz kommen. Dazwischen wird der Anhänger in Oschatz untergebracht.

Zweiter Anhänger geplant

Nun soll noch ein zweiter Brandschutzerziehungs-Anhänger her. Und zwar einer mit Hüpfburg im Feuerwehrauto-Design und verschiedenen Spielen in einer Sammlung. Die Projektleitung übernimmt hier Julia Stelzner. Damit sich der Anhänger finanzieren lässt, ist sie auch hier wieder auf der Suche nach Sponsoren, die ihre Werbung auf dem Anhänger verewigen können. Einige namenhafte Unternehmen aus der Region konnten bereits gewonnen werden. Geplant ist es, den Anhänger bereits Oktober oder November an den Kreisfeuerwehrverband Torgau-Oschatz überreichen zu können.

Von Kristin Engel